vor 24 Min.

Sohn schlägt mit Brechstange auf Vater ein

Am Donnerstag begann am Landgericht Augsburg der Prozess gegen einen Mann aus dem westlichen Landkreis, der nachts beinahe seinen Vater umgebracht hätte.

Von Maximilian Czysz

Wollte ein 33-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis vor einem Jahr wirklich seinen schlafenden Vater nachts mit einer Brechstange erschlagen? Und vor allem: Warum? Eine Antwort gab es zum Auftakt des auf mehrere Tage festgesetzten Prozesses am Landgericht Augsburg nicht. Nur verschiedene Andeutungen aus dem Umfeld der Familie. Angeblich ging es auch um Geld.

Blutüberströmt soll der Vater gegenüber einem angehenden Notfallsanitäter kurz nach dem Angriff gesagt haben, dass es sein Sohn auf sein Vermögen abgesehen habe. Auch das Wort Erbe sei gefallen. Der 70-Jährige hatte unter anderem zwei Platzwunden am Kopf davongetragen. Sie waren das Ergebnis einer brutalen Attacke, die für den Vater auch tödlich hätten enden können.

Unvermittelt mit der Eisenstange zugeschlagen

Die Nacht des 3. Juli 2018 hatten die Ermittler so rekonstruiert: Der 70-Jährige schlief, als plötzlich gegen 3.40 Uhr sein Sohn im Schlafzimmer auftauchte und unvermittelt mit der Eisenstange zuschlug. Als der Vater die Waffe zu fassen bekam, packte ihn der Sohn mit beiden Händen am Hals und drückte zu. Der 70-Jährige konnte sich offenbar kaum wehren. Erst als die 96-jährige Großmutter im Zimmer nebenan aufwachte und mit ihrem Rollator ins Schlafzimmer eilte, die Situation erfasste und um Hilfe schrie, ließ der damals 32-Jährige von seinem Vater ab.

Er rannte zunächst in seine Wohnung, setzte sich dann in sein Auto und flüchtete. Wenig später griff ihn die Polizei im Landkreis Aichach-Friedberg auf. Der 32-Jährige wurde festgenommen, kam in Untersuchungshaft und wurde anschließend in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Angeklagter hat keine Erklärung für den Angriff

Für den Angriff hatte der 33-Jährige vor Gericht keine Erklärung. Über seinen Verteidiger Walter Rubach ließ er bekannt geben, dass er sich kaum an die Nacht erinnern könne. Er wusste nur noch, dass er am Vorabend mit seinem Vater gemeinsam am Fernseher gesessen hatte. Dann seien beide zu Bett gegangen: Der Vater im Erdgeschoss, der Sohn in seine Wohnung im Stockwerk darüber.

Der 33-Jährige habe seinem Vater weder Schmerzen noch Ängste zufügen wollen. Er habe auch keinen Hass für seinen Vater empfunden. Er wollte sich auch kein Erbe verschaffen. Zwischen Vater und Sohn habe es nie tätliche Auseinandersetzungen gegeben. Nachbarn hatten das anders in Erinnerung.

„Manchmal musste ich die Fenster zumachen, um nichts mehr zu hören.“

Eine Frau, die im selben Haus wie Vater und Sohn wohnte, berichtete von einem rauen Umgangston der Männer untereinander und derben Ausdrücken. Sie sagte: „Manchmal musste ich die Fenster zumachen, um nichts mehr zu hören.“ Von anderen Anwohnern hatte sie außerdem von weiteren Angriffen des Sohns erfahren. Einmal soll er mit einem Messer auf seinen Vater losgegangen sein. Der Sohn wiederum behauptete in ihrer Gegenwart, dass ihn der Vater und auch seine Oma früher einmal vergiften wollten.

Die Nachbarin rief einmal die Polizei, als der Mann nachts für mehrere Minuten auf einem Motorrad ohne Licht in der Straße auf und ab raste und Lärm machte. Ein anderes Mal blieb ihr die Luft weg, als der 33-Jährige morgens ein Maschinengewehr auf dem Dach seines Autos aufgebaut hatte – eine Attrappe, die aber für die Frau täuschend echt aussah.

Die junge Mieterin, zu der sich der 33-Jährige nach ihrem Eindruck zeitweise hingezogen fühlte, habe Angst gehabt. Vor Gericht sagte sie: „Ich wusste nicht, was ich tun sollte.“ Und: „Ich hätte Tagebuch führen müssen, so viel ist passiert. Ich wollte nur da wohnen.“

Nachbarn berichten von ständigem Streit

Eine andere Nachbarin, die als Zeugin aussagte, berichtete: „Es war ständig irgend etwas.“ Ihr sei der junge Mann unheimlich vorgekommen, sie habe Angst bekommen. Sie bezeichnete ihn als „höchstgradig aggressiv“ und als „psychisch krank“.

Diesen Eindruck hatte auch die junge Frau, die im Haus der Familie wohnte. Der Mann habe oft mit sich selbst und seinen Motorrädern gesprochen. Er habe manchmal abwesend gewirkt, unmittelbar nach dem Angriff mit der Brechstange sogar apathatisch. „Wie nicht von dieser Welt“, beschrieb ihn die Frau, die ihm gleichzeitig Herzlichkeit bescheinigte: „Er liebte Tiere.“

Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt. Ein Urteil soll am 10. Juli fallen.

Themen Folgen