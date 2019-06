06:05 Uhr

Sohn will Vater erschlagen, 96-jährige Oma eilt zur Hilfe

Der Sohn griff nachts seinen Vater an und wollte ihn erwürgen. Nun muss der Sohn sich für seine Tat am Landgericht Augsburg antworten.

Plus Ein Sohn schlägt nachts mit der Brechstange auf seinen Vater ein und will ihn erwürgen. In der nächsten Woche muss er sich am Landgericht Augsburg dafür verantworten.

Von Maximilian Czysz

In der nächsten Woche beginnt am Landgericht Augsburg der Prozess um einen brutalen Angriff, der beinahe einem damals 70-Jährigen aus dem Augsburger Land das Leben gekostet hätte: Sein Sohn war im Juli 2018 nachts mit einer Brechstange auf ihn losgegangen. Anschließend soll der 32-Jährige versucht haben, seinen Vater zu erwürgen. Gerettet haben den Mann die Hilfeschreie der 96-jährigen Großmutter.

Sie muss die Attacke gegen 3.40 Uhr im Schlafzimmer in dem Haus mitbekommen haben und schritt ein. Der 32-Jährige ließ daraufhin von seinem Vater ab und flüchtete. Das 70-jährige Opfer erlitt Platzwunden am Kopf und Verletzungen am Hals und im Bereich des Kehlkopfes. Die Polizei spürte den Sohn rund eine Stunde später im Landkreis Aichach-Friedberg auf und nahm in fest. Beim Prozess wird die Schuldfähigkeit des 32-Jährigen eine entscheidende Rolle spielen. Zwei Sachverständige werden ihre Untersuchungsergebnisse schildern. Außerdem sind an den angesetzten vier Prozesstagen zwölf Zeugen geladen. Ein Urteil könnte am 10. Juli fallen. Wird der Mann wie angeklagt wegen versuchten Mordes verurteilt, dann droht ihm eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gewalt gegen Eltern keine Seltenheit Gewalt gegen Eltern war auch im Mai im Mittelpunkt einer Verhandlung gestanden. Ein 25-Jähriger aus dem westlichen Landkreis hatte im Juli 2018 nachts im Wahn seinen Vater mit einem Messer angegriffen hat und gedroht, ihn „abzustechen“. Der junge Mann fühlte sich vom israelischen Geheimdienst verfolgt und bedroht. Nachts gipfelten seine Wahnvorstellungen in einer Attacke auf den Vater, den er zur Rede stellen wollte. Mit einem Gemüsemesser ging er gegen 2 Uhr auf seinen schlafenden Vater los, rüttelte ihn wach und fragte, ob er auch zum Mossad gehöre. Mit Verletzungen an den Unterarmen flüchtete der Vater aus dem Haus. Wie sich während der Verhandlung herausstellte, hatte der 24-Jährige seine Medikamente gegen seinen psychischen Probleme abgesetzt. Die 8. Strafkammer des Landgerichts Augsburg unter Vorsitz von Susanne Riedel-Mitterwieser ordnete nach mehreren Prozesstagen die Unterbringung in einem psychiatrisches Krankenhaus an. Im April sorgte ein weiterer brutaler Vorfall in familiärem Umfeld für Schlagzeilen: Ein junger Mann soll in einem kleinen Ortsteil von Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) seine Mutter und seine Großmutter mit einem Baseballschläger beinahe totgeschlagen zu haben. Die 51 und 70 Jahre alten Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Eine Angehörige hatte das Verbrechen gemeldet – sie ging davon aus, dass die beiden Frauen tot sind.

