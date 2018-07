01.08.2018

Soldatenverein Margertshausen sieht seine Aufgabe im Einsatz für Frieden

Verein feiert 110. Geburtstag und ehrt verdiente Mitglieder

Zahlreiche Fahnenabordnungen und Gäste erwiesen dem Soldaten- und Kameradschaftsverein Margertshausen beim Festakt zum 110. Gründungsjubiläum die Ehre. Dieses war geprägt von der Gedenkfeier auf dem Friedhof und der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.

In seiner Ansprache sagte Anton Schmid, dass Veteranenvereine heute das Gedenken an die Gefallenen und Opfer der Kriege sowie der Einsatz für den Erhalt des Friedens in den Vordergrund ihrer Arbeit stellen müssten.

Der Soldatenverein Margertshausen war im Jahr 1908 zum Gedenken an die Gefallenen in den beiden deutsch-österreichischen und deutsch-französischen Kriegen 1866 sowie 1870/71 gegründet worden. Wahrscheinlich spielte dabei, mutmaßte der Redner, auch noch eine Portion Patriotismus und Stolz auf das Deutsche Reich mit eine Rolle. Dann kamen die beiden Weltkriege. 58 Kameraden aus Margertshausen kamen aus den beiden Kriegen nicht mehr nach Hause. Sichtlich ergriffen schilderte Anton Schmid bei seiner Rede auch beispielhaft das Schicksal seiner beiden Onkel, die mit 20 beziehungsweise 21 Jahren in Russland ihr Leben lassen mussten und dort auch begraben sind. Junge Männer, voller Hoffnung und Zuversicht in ihre Zukunft, hätten „für eine wahnsinnige Idee eines großen Reiches ihr Leben lassen“ müssen. Darum sei es heute existenziell wichtig, den Frieden zu bewahren.

Anton Schmid erinnerte an den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, der gesagt habe: „Sorgt ihr, die ihr noch im Leben steht, dass Frieden bleibe, Frieden zwischen den Menschen und Frieden zwischen den Völkern“. Angeführt vom Musikverein Aretsried zogen anschließend die Fahnenabordnungen und Gäste zum Festzelt. Bürgermeister Jürgen Mögele würdigte dort das unermüdliche Engagement der Verantwortlichen des Soldaten- und Kameradschaftsvereins.

Vereinsvorsitzender Stefan Kaes zeichnete schließlich viele langjährige Mitglieder mit einer Silber-Medaille für „Treue und Dankbarkeit“ aus. Willi Dettenrieder, Mathias Hofbauer, Norbert Straßer und Anton Schmid wurden für ihre besonderen Verdienste und für ihren langjährigen Einsatz für den Verein mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. (amar)

