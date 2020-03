11.03.2020

Soldatenverein bereitet sein 100. Jubiläum vor

Feiern beginnen schon im April und ziehen sich das ganze Jahr hin

Der Soldaten- und Kameradenverein Emersacker feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Auf dieses wichtige Ereignis wies Vorsitzender Otmar Geri bei der Generalversammlung hin.

In seinem Rückblick erwähnte Geri unter anderem die Winterwanderung, das KK-Schießen in Wertingen, die eigene Friedenswallfahrt, die Sonnwendfeier und die gut besuchte Schlossweihnacht. Zuletzt verwies Geri auf den „Marsch der Verbundenheit“ der Bundeswehr, bei dem 70 Teilnehmer in Emersacker mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden.

Der neue Kassenwart Frank Zingler gab bekannt, dass der Verein den Erlös der beiden Tombolas bei der Sonnwendfeier und Schlossweihnacht auf je 500 Euro aufgestockt und der Kirche für die Renovierungen der Dreifaltigkeitskapelle und der Klosterkapelle übergeben hatte.

Der 100. Geburtstag des Vereins soll heuer im Rahmen eines Festjahres gefeiert werden. Dieses beginnt im April mit der Weihe eines Fahnenbandes, zieht sich dann über einen Festakt mit Ehrungen im Juni mit anschließender Sonnwendfeier bis zum Höhepunkt der Wallfahrt im September hin. Bei dieser sollen die neuen Gedenktafeln für fünf gefallene, aber bisher nicht am Kriegerdenkmal aufgeführte Emersackerer Soldaten eingeweiht werden.

Wolfgang Koch berichtete, dass er Kontakt zu landesweiten Zeitungen aus England gesucht hat, ob diese nicht Interesse an einer Berichterstattung über den Absturz eines Bomberflugzeugs im Zweiten Weltkrieg in der Gemarkung Emersacker hätten. Der SKV Emersacker hatte zur Erinnerung an das Ereignis vor einigen Jahren an der Absturzstelle einen Gedenkstein errichtet. Tatsächlich will nun eine große englische Zeitung noch heuer mit Redakteur und Fotograf nach Emersacker kommen und über das Ereignis berichten.

Zweiter Bürgermeister Karl-Heinz Mengele dankte in seinen Grußworten dem Vorstand des SKV für die konstruktive Zusammenarbeit. (AL)

