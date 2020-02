Soll der TSV Steppach sein Sportheim sanieren oder neu bauen?

Plus Die Fußballabteilung will ihr Heim sanieren. Der Vereinsvorsitzende spricht sich für einen Neubau aus. Bei der Jahresversammlung soll abgestimmt werden.

Sanieren oder neu Bauen – das ist gerade die Frage beim TSV Steppach. Aber nicht, wenn es um die Sporthalle an der Ulmer Landstraße geht, sondern um das Heim der Fußballabteilung am Fußballplatz. Vor wenigen Tagen hat dort der Sponsor und Gönner der Abteilung, Pat Meyer, seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Seinen zweitgrößten Wunsch, nach Gesundheit für sich und seine Frau Hanni, machte er dabei öffentlich: die Sanierung „seines“ Sportheimes. Den Anschub dafür habe er mit einer Spende bereits geleistet, allerdings stelle sich der Vorstand gegen eine Sanierung und möchte stattdessen einen Neubau realisieren.

Mit einer Sanierung des Steppacher Sportheims ist es nicht getan

In einer Pressemitteilung der Fußballabteilung heißt es: „Pat und Hanni appellieren an die Vernunft der Vorstandschaft und hoffen darauf, einen der nächsten Geburtstage in dem sanierten Sportheim feiern zu können.“ Für den Vorsitzenden des TSV Steppach, Tobias Wiesner, ist die Sache klar: Wenn man über die maroden Räume der Fußballabteilung seines Vereins spricht, dann ist es mit einer Sanierung nicht getan. Nur ein Neubau könne am Ende all das bieten, was ein moderner Sportverein braucht, ist er sicher. Und das bedeutet für ihn: Das Angebot muss sich an der Lebenswirklichkeit der Vereinsmitglieder und Nutzer orientieren. Viele Menschen könnten sich nicht mehr an starre Trainingszeiten halten. „Ich selbst schaffe es als Selbstständiger fast nie in meine Bodegastunde am Mittwochabend“, weiß er.

Deswegen müsse gleichzeitig neben dem umfangreichen Angebot an Teamsportarten die Möglichkeit geschaffen werden, individuell zu trainieren. Das könnte mit einem Fitnessstudio realisiert werden, welches in einen Neubau integriert würde, oder auch durch Mehrzweckräume, in denen Kurse wie Zumba und Ähnliches stattfänden. Zwei neue Trainerinnen konnten schon gefunden werden, sagt er. „Dadurch können mehrere neue Kurse für Kinder und Senioren angeboten werden und die Auslastung der bestehenden Hallen verbessert sich.“

Das (noch nicht) vorhandene Outdoorangebot stärken

„Durch den Neubau könnten wir auch die angrenzenden Freiflächen erschließen und unser – bis dato nicht vorhandenes – Outdoorangebot stärken“, sagt Wiesner. Eine Boulderwand, eine Slackline oder auch ein Beachvolleyballfeld, sowie einen Outdoor-Trainingsplatz und die gute alte Tischtennisplatte nennt er als Schlagworte. „Aus Sicht unserer Mitglieder ergeben sich individuelle Trainingsmöglichkeiten, frische Luft, als auch die Chance, sich als gesamte Familie sportlich aktiv zu betätigen“, ist er überzeugt.

Gleichzeitig könne der TSV Steppach durch das zusätzliche Angebot seine Attraktivität steigern und das bei „überschaubaren Investitionen“. Denn obwohl der Gesamtverein mitten in der Sanierung der Sporthalle steckt, sei das Projekt des neuen Gebäudes mit eigenem Trakt für die Fußballabteilung, gut zu finanzieren, ist er überzeugt. Die benötigten etwa zwei Millionen Euro kämen durch Zuschüsse von öffentlichen Stellen, aber auch neue Mitglieder und eine Neugestaltung der Beiträge zustande. „Wer ein gut ausgestattetes Fitnessstudio nutzt, zahlt überall in Augsburg 30 bis 80 Euro im Monat. Das müssten wir dann als Zusatzbeitrag von den Nutzern des Studios verlangen“, rechnet Tobias Wiesner vor. Er stellt die Vorteile für den Gesamtverein den errechneten 320.000 Euro für die reine Sanierung des bestehenden Gebäudes der Fußballabteilung gegenüber und ist überzeugt, dass sie trotz der hohen Investitionen überwiegen.

Siegfried Schmid steht für die „Vision 2022“

Doch es gibt im Verein auch andere Ideen. Beim TSV Steppach steht Siegfried Schmid für die „Vision 2022“. Auch er möchte dem Verein neuen Schwung geben – teilweise jedoch einen anderen Weg gehen. Er sieht die Mehrzweckräume im Gebäude des Vereins mit der großen Sporthalle angesiedelt, das gerade saniert wird. Bei der Stadt Neusäß hat er deshalb eine Bauvoranfrage in diese Richtung gestellt. Rein städtebaulich steht dem Verfahren nichts im Weg, hat er so erfahren. Allerdings müsste das Vorhaben seinen eigenen Weg für die benötigte Baugenehmigung durchlaufen, heißt es aus dem Rathaus. Schmid geht es darum, Platz etwa für Mutter/Kind-Turnen, Reha, Seniorengymnastik, Pilates oder Yogastunden zu schaffen, die dann im ersten Stock der TSV-Sporthalle abgehalten werden könnten, dort, wo sich jetzt unter anderem zwei Wohnungen befinden. In einem Antrag auf der nächsten Jahreshauptversammlung am Freitag, 13. März, sollen die Pläne zur Abstimmung gebracht werden.