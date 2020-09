vor 53 Min.

Soll die Hauptstraße in Horgau zur Spielstraße werden?

Plus Die frisch sanierte Hauptstraße in Horgau sorgt wieder für Diskussion. Diesmal geht es um das Thema Spielstraße am Martinsplatz.

Von Michaela Krämer

Soll die Straße am Martinsplatz zu einer Spielstraße werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Horgauer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Nach langer Diskussion einigten sich die Räte auf eine Einbahnstraßen-Regelung, da diese, wie Andreas Vogg (Bürgerverein) erinnerte, von der Teilnehmergesellschaft bereits beschlossen worden war.

Vollsperrung der Straße am Horgauer Martinsplatz an den Schultagen?

Außerdem soll es eine Vollsperrung der Straße an den Schultagen Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr geben. Das müsse jedoch noch mit der zuständigen Polizeidienststelle abgeklärt werden, so Hafner.

Weitere Überlegungen zu Unfallverhütungsmaßnahmen am Schulhof sind optische Abgrenzungen zum Außenbereich in Form von Blumenkübeln oder Bänken. Außerdem drehte sich die Debatte im Rat um neue Bushäuschen an der Schule. „Die Hauptstraße nähert sich dem Fertigstellungstermin“, berichtete der Bürgermeister. Nun sollen die beiden ursprünglichen Bushäuschen an der Schule wieder aufgestellt werden und einen neuen Farbanstrich bekommen.

Debatte im Horgauer Gemeinderat um Bushäuschen an der Schule

Bei dem Gestell einigte man sich auf die Farbe Anthrazit – angepasst an die Farbe der Laternen. Die Haltestellenschilder und deren Halterungen bleiben blau, weil sie die Signalfarbe des AVV sind und nicht verändert werden dürfen. Bei dieser Gelegenheit wolle die Gemeinde auch einen neuen Briefkasten anbringen.

Der Vorschlag von Martin Hildensperger (BV), neue Häuschen aus Holz anzuschaffen, wurde abgelehnt.

