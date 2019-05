06:35 Uhr

Sollten Museen auf die Eintrittsgelder verzichten?

Im Augsburger Land verlangen die kleineren Museen in der Regel keinen Eintritt. In Oberschönenfeld schon.

Beim Internationalen Museumstag am Sonntag wird kein Eintritt verlangt. Aber wie wäre es, wenn Besucher im Augsburger Land nie Tickets lösen müssten?

Von Maximilian Czysz

Es ist eine alte Diskussion: Ist etwas, das nichts kostet, auch nichts wert? Können Museen auf Eintrittsgelder verzichten? Memmingen will es probeweise: Seit Anfang des Monats dürfen Besucher kostenlos in die städtischen Museen. So will die kreisfreie Stadt die Besucherzahlen steigern und auch Menschen ansprechen, die normalerweise kein Museum besuchen. Könnte das Modell auch bei uns Schule machen?

Im Augsburger Land verlangen die kleineren Museen in der Regel keinen Eintritt. In Oberschönenfeld schon: Jedes Jahr kommen dorthin im Schnitt 30.000 bis 50.000 Besucher, um das breite Kulturangebot mit Besucherzentrum, Volkskundemuseum, Schwäbischer Galerie und Naturpark-Haus zu sehen und zu erleben. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder ab sechs Jahren einen Euro.

Entscheiden müsste darüber der Bezirkstag

Das Bauernmuseum im strohgedeckten Staudenhaus des Heimatvereins für den Landkreis kostet extra. Die Leiterin des Museums Oberschönenfeld, Dr. Beate Spiegel, würde einen allgemeinen freien Eintritt grundsätzlich begrüßen. Entscheiden müsste darüber allerdings der Bezirkstag – das Museum ist eine Einrichtung des Bezirks.

Für Spiegel gibt es mehrere Argumente, die für das Frei-Modell sprechen:

Die Inklusion werde gefördert, meint die Museumsleiterin. Menschen, die weniger Geld haben, könnten am Kulturangebot teilhaben.

werde gefördert, meint die Museumsleiterin. Menschen, die weniger Geld haben, könnten am Kulturangebot teilhaben. Wer keinen Eintritt zahlen muss, komm auch spontan . Oder kurz vor Ende – Spiegel hat schon öfters erlebt, dass sich potenzielle Besucher, die zu spät gekommen waren, kein Ticket mehr lösen wollten.

. Oder kurz vor Ende – Spiegel hat schon öfters erlebt, dass sich potenzielle Besucher, die zu spät gekommen waren, kein Ticket mehr lösen wollten. Statt einen regulären Eintritt zu verlangen, könnte an die Freiwilligkeit der Besucher appelliert werden. „Bei einer Sammelbüchse kommt mehr zusammen“, meint Spiegel.

Sie gibt generell zu bedenken: Ein Museumsbetrieb sei nie kostendeckend. Das heißt: Mit den Eintrittsgeldern werden die anfallenden Ausgaben nicht erwirtschaftet. Dazu gehören zum Beispiel die Kosten für die Bürokratie.

Besucherzahlen haben zuletzt etwas nachgelassen

Um den Aufwand möglichst gering zu halten, werde im kleinen archäologischen Heimatmuseum in Gablingen kein Eintritt erhoben, erklärt Gudrun Nitsch. In dem kleinen archäologischen Museum werden Funde der Mitglieder des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte im Landkreis gezeigt, welche die Archäologen ausgegraben und restauriert haben. Die Besucherzahlen hätten zuletzt etwas nachgelassen, sagt Nitsch. Wichtig seien Sonderausstellungen, die Magnetwirkung hätten.

Die Museumsleiterin hofft auf großen Zuspruch am kommenden Sonntag: Beim Internationalen Museumstag wird das 20-jährige Bestehen des Heimatmuseums lebendig gefeiert. Unter anderem macht eine Augsburger Römergruppe Station in Gablingen. Die Mitglieder von „Pedites Singulares“ wollen vermitteln, wie das Leben in der Zeit um das Jahr 300 nach Christus ausgehen hat.

Themen Folgen