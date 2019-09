vor 31 Min.

Sommerfest mit Tuningshow

Jugendarbeit Diedorf zeigt tolle Autos

Ein Sommerfest für die gesamte Familie plant die gemeindliche Jugendarbeit Diedorf für den Sonntag, 22. September, von 12 bis 16 Uhr. Im Zentrum steht ein besonderes Hobby: Das Tuning von Autos. So findet das Fest auch nicht beim Jugendzentrum statt, sondern auf dem Parkplatz des Discounters Lidl am Straßfeld. Geboten werden, neben der Tuningshow, auch Foodtrucks, unter anderem eine Kässpatzenhütte, eine Fahrradausstellung, Action für Kinder mit Hüpfburg und Kinderschminken sowie viel Musik, die noch einmal an den Sommer erinnert. Am Ende wird das tollste Fahrzeug prämiert.

Wer sein Auto selbst ausstellen möchte, kann sich noch anmelden unter jugendforum@diedorf.bayern. Auch ohne Anmeldung kann man mit seinem Wagen kommen, solange es noch Parkplätze gibt. Aufstellzeit ist von 10 bis 11.30 Uhr. Aussteller zahlen für sich und ihr Auto fünf Euro, Erwachsene ab 15 Jahren drei Euro und Kinder zwei Euro Eintritt. (AL)

