19.07.2019

Sommerkino auf dem Dach

Stadtbibliothek zeigt Überraschungsfilme

Dreifachen Kinogenuss bieten soll heuer die Reihe „Sommerferien-Überraschungsfilm“ der Stadtbibliothek Gersthofen. Gezeigt werden die Streifen jeweils auf der Dachterrasse des Ballonmuseums an der Bahnhofstraße.

Folgende Veranstaltungen sind, wenn das Wetter mitspielt, geplant:

Bereits am morgigen Samstag, 20. Juli, startet die kleine Reihe um 20.30 Uhr. Ein gewisser Herr, auf Französisch „Monsieur“, begibt sich mit einem klapprigen Auto für seine Ferien in einen gemütlichen bretonischen Badeort und erlebt eine Fülle kleiner Missgeschicke.

Dieser Film wird eigens für Kinder am Freitag, 23. August, um 15 Uhr wiederholt. Die Nachmittagsvorstellung für Kinder findet wetterunabhängig in der Bibliothek statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.unser-ferienprogramm.de/gersthofen/index.php.

Ein Filmabend in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis Asyl Gersthofen beendet die Reihe am Freitag, 9. August, ab 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein junger Senegalese hat den Traum, eines Tages ein Restaurantkoch zu sein. Zehn Jahre ist er illegal in Paris, als die Abschiebung droht. Dann lernt er jedoch eine in der Krise steckende Karrierefrau kennen. (lig)

