vor 49 Min.

Sonderkommission fahndet nach Vergewaltiger von 16-Jähriger

Nach dem Überfall auf eine 16-Jährige in Neusäß befragt die Kriminalpolizei nun Anwohner in der Nähe des Tatorts. Bisher hat sich ein Zeuge gemeldet.

Von Maria Heinrich

Es gibt Neuigkeiten im Fall der Vergewaltigung einer 16-Jährigen, die in der Nacht auf Donnerstag von einem Unbekannten überfallen und vergewaltigt wurde. Die Kriminalpolizei hat nun eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet. Die vier Beamten kümmern sich ab sofort nur noch um die Aufklärung dieses Falles. Das berichtete auf Anfrage Stefan Faller von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden die Kriminalbeamten nun von Haus zu Haus gehen und die Anwohner befragen, die an der Strecke wohnen, die das Mädchen nach eigenen Aussagen in der Nacht zu Fuß ging. Die Polizei ermittelt auch vor Ort. „Einzelheiten zu den Maßnahmen dürfen wir aber nicht herausgeben, um den Täter nicht zu warnen“, sagt Stefan Faller.

Laut Faller hat sich nach dem Presseaufruf bisher eine Person bei der Kripo gemeldet. Dieser Zeuge bestätigt, in der Tatzeit eine Frau in einem Dirndl an der Strecke gesehen zu haben. „Allerdings ist noch unklar, ob es sich dabei wirklich um die Geschädigte handelte“, sagt er. „Jeder Hinweis ist hilfreich und bringt uns weiter. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist.“

Vergewaltigung in Neusäß: 16-Jährige machte noch in der Nacht ihre Aussage

Zum Hintergrund des Falles: Das Verbrechen soll sich in der Nacht auf Donnerstag in der Neusässer Innenstadt ereignet haben. Ein 16-jähriges Mädchen wurde gegen 0.30 Uhr auf dem Heimweg vom Bahnhof von einem bislang unbekannten Mann zu Boden gestoßen und vergewaltigt. Danach flüchtete der Täter. „Das Opfer lief unter Schock nach Hause, dann wurde unmittelbar die Polizei alarmiert. Die junge Frau machte in der Nacht noch ihre Aussage“, sagt Stefan Faller.

Nach Angaben der Polizei besuchte die 16-Jährige am Mittwochabend den Plärrer in Augsburg und fuhr anschließend alleine mit dem Zug nach Neusäß. Vom Bahnhof aus lief sie zu Fuß über die Hauptstraße und die Gartenstraße und anschließend in südliche Richtung die Oskar-von-Miller-Straße entlang, die dort von einer Bahnlinie gekreuzt wird. Die junge Frau sagte aus, dass sie von dort in einen Fuß- und Radweg abbog, nach ungefähr 60 Metern wurde sie überfallen und vergewaltigt. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung des Kaufland-Einkaufszentrums.

16-Jährige kann sich nach der Vergewaltigung an kaum etwas erinnern

Laut Polizei kann sich die Frau an nicht mehr viel erinnern. Von dem unbekannten männlichen Täter ist lediglich bekannt, dass er vermutlich ein langes Oberteil trug. Stefan Faller von der von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sagt: „Wir nehmen den Fall sehr ernst.“ Dass sich das Opfer nicht mehr an viel erinnern kann, erklärt er so: „Das Opfer war während der Tat in einem Schockzustand. Das könnte die Ursache sein, dass es kaum etwas um sich herum wahrnehmen konnte.“

Die Polizei bittet die Anwohner um Hilfe. Zeugen, die am Donnerstag zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofs Neusäß, der Haupt-, der Garten- sowie der Oskar-von-Miller- bis hin zur Beethovenstraße etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Augsburg melden. Auch Passanten, die das 16-jährige Opfer, das ein Dirndl trug, gesehen haben, werden aufgefordert, die Kripo zu kontaktieren. Die Polizei sucht besonders nach einer Personengruppe, die sich ungefähr zur Tatzeit am Bahnhof Neusäß aufhielt und dort wohl mit Taschenlampen etwas im Gebüsch suchte.

Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 0821/323-3810 an die Kripo Augsburg gegeben werden.

Themen Folgen