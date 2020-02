27.02.2020

Sozial und nachhaltig

„Leben mit Weitblick“ ist das Ziel

Wie können Unternehmen zum Gemeinwohl beitragen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Verein Herzwerk Gemeinwohl in Horgau. Der Verein ist für eine zukunftswirksame Regionalentwicklung in Augsburg Stadt und Land aktiv. Das übergeordnete Ziel des Vereins ist es, eine Gemeinwohl-Region anzuschieben. Was man darunter versteht, sollte bei einem Vortrag in Horgau klar werden.

Die Vorsitzenden des Vereins, Michael Schnitzlein (Augsburg) und Anja Dördelmann (Horgau), zeigten sowohl die Theorie als auch die Praxis der Bilanzierung nach der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) auf. So berichteten auch Rica Friedl als Geschäftsführerin des Biohotels Bayrischer Wirt Augsburg und die Vorsitzenden von Herzstück, einem Start-up für zeitgemäßen Einkauf und Genuss. Über 60 Gäste kamen.

Gemeinwohlökonomie bedeutet, sich im Betrieb, in der Bildungseinrichtung, der Kommune, dem Landkreis oder privat nicht nur nach Finanzkennzahlen auszurichten, sondern sich mit den Kriterien Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung zu beschäftigen. Kurz gesagt, sollen Gemeinwohl, nachhaltiges und ethisches Handeln gelebt und sichtbar gemacht werden.

Zu diesem Thema soll es nun eine Reihe von Veranstaltungen und Workshops geben. So bietet der Verein am 9. Mai eine Fahrt nach Kirchanschöring an. Dort hat sich vor zwei Jahren die erste Gemeinde mit 3300 Einwohnern dazu entschlossen, die eigene Bilanz vollständig nach den Prinzipien der Initiative Gemeinwohl-Ökonomie zu erstellen. (AL)

