18:55 Uhr

„Soziale Kontakte sind wichtiger als Sudoku“

Regina Mayer ist Seniorenberaterin im Landkreis. Wir haben sie interviewt und sie ist sich sicher: Altern kann auch Spaß machen.

Altern kann auch Spaß machen: Rund um die Generation 60 + dreht sich der neue Wochenschwerpunkt. In den kommenden Tagen geht es um Rezepte fürs Alter oder auch Mehrgenerationen-Projekte. Heute erzählt Regina Mayer, die Leiterin der Seniorenberatung des Landkreises, worauf es im Alter ankommt. Mayer kümmert sich seit acht Jahren um die Anliegen älterer Menschen und ihrer Angehörigen.

Frau Mayer, wie wird man glücklich im Alter?

Mayer: Um körperlich mobil zu bleiben, ist Bewegung unabdingbar – und wenn es nur ein kurzer Spaziergang ist. Aber noch wichtiger sind menschliche Beziehungen. Wer offen ist für neue Menschen, hält sich im Kopf fit. Soziale Kontakte sind wichtiger als Sudoku. Viele ältere Menschen sind einsam. Das ist ein Problem. Man kann ihm nur entgehen, indem man rausgeht und Kontakt zu anderen sucht. Möglichkeiten dazu gibt es viele. Auch Menschen, die nicht mehr so mobil sind, stehen Besuchsdienste zur Seite. Sie kommen zu den Senioren nach Hause, um mit ihnen Karten zu spielen, Kaffee zu trinken oder einfach nur zu reden.

Wir verbinden das Alter häufig mit einer Zeit des Leidens. Doch Studien zeigen, dass Senioren mit ihrer Lebenssituation meist recht zufrieden sind. Wie erklären Sie sich das?

Mayer: Die bloße Angst vor dem Alter könnte ein Grund dafür sein. Wir sehnen uns nach ewiger Jugend. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn man selbst in diesem Lebensabschnitt steckt. Nur weil man älter wird, heißt es nicht, dass man krank und gebrechlich ist. Im Augsburger Land sind 66682 Menschen über 60 Jahre alt. Davon sind nur 7253 pflegebedürftig und wiederum 1781 von ihnen leben zur Dauerpflege im Altenheim.

Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu Ihnen?

Mayer: Die meisten Anfragen drehen sich um Probleme im Alter. Angehörige wollen wissen, wie sie ihren Eltern oder Großeltern helfen können, damit sie länger zu Hause wohnen können. Manchmal ist mit kleinen Mitteln schon viel erreicht. Wie muss das Bad umgebaut werden, um die Sturzgefahr zu verringern? Ist ein Pflegedienst notwendig oder reicht Essen auf Rädern? Welche Anträge müssen gestellt werden?

Spielen die positiven Aspekte des Älterwerdens auch eine Rolle?

Mayer: Ich werde selten danach gefragt. Dabei läuft vieles gut im Augsburger Land.

Woran denken Sie konkret?

Mayer: In vielen Gemeinden gibt es mittlerweile einen Seniorenbeauftragten. Früher stand die Jugendarbeit im Fokus. Heute rückt die ältere Generation stärker ins Bewusstsein. Im Landratsamt wurde eine neue Vollzeitstelle geschaffen, um die Seniorenberatung auszubauen. Auch das zeigt die Wertschätzung, die wir dieser wachsenden Gesellschaftsgruppe entgegenbringen.

Welche Angebote für Senioren gibt es im Augsburger Land?

Mayer: Im Freizeitbereich passiert gerade einiges. Senioren haben eine breite Auswahl an Angeboten – von Kräuterwanderungen über Computerkurse bis hin zum Stricktreff. Es gibt Seniorenbüros oder Volkshochschulkurse, die sich speziell an die ältere Generation richten.

Gibt es Projekte, die besonders gut laufen?

Mayer: Im nördlichen Landkreis gibt es den Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung. Dieser Helferkreis unterstützt ältere Menschen und bietet Vorträge oder Beratungstage zu verschiedenen Themen. Im südlichen Landkreis hat sich das Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ etabliert. Es soll das soziale Miteinander vor Ort stärken.

Werden die Senioren auch selbst aktiv?

Mayer: Nur weil die Rente beginnt, fühlen sich die wenigsten alt. Wir haben sehr aktive Senioren im Landkreis. Sie organisieren Stammtische oder treffen sich in Seniorenclubs. Sie gestalten ihr eigenes Freizeitprogramm und passen es ihren individuellen Interessen an.

Inwieweit hat sich unsere Wahrnehmung auf das Älterwerden verändert?

Mayer: Früher haben die Menschen im Schnitt neun Jahre Rente bezogen, heute sind es knapp 20 Jahre. Niemand will mit Anfang 60 als alt gelten. Diese Veränderung spiegelt sich auch in der Sprache. Menschen bis Mitte 60 werden heute nicht mehr als Rentner, sondern als Jungsenioren bezeichnet. Wir werden immer fitter, die Lebenserwartung steigt. Ein Kind, das heute zur Welt kommt, hat gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Das sind doch recht positive Aussichten auf das Alter.

Wovon hängt die Lebenszufriedenheit im Alter ab?

Mayer: Ich glaube, es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Wenn die Menschen im Alter ständig an Grenzen stoßen – sei es, weil kein Bus fährt oder Einkaufsmöglichkeit im Ort fehlen – fühlen sie sich eingeschränkt. Aber Individualität und Selbstbestimmung sind wichtig für ein zufriedenes Leben.

Welche Rolle spielt die eigene Einstellung?

Mayer: Die macht natürlich auch viel aus. Wenn man sich darauf einlässt, dass sich die Lebensumstände wandeln, ist schon viel gewonnen. Das Leben muss nicht unbedingt schlechter sein, weil es ruhiger wird.

Worauf freuen Sie sich im Alter?

Mayer: Mein Ziel ist es, so gut vorzuarbeiten, dass alles passt, wenn ich selbst in Rente gehe. Als ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe, habe ich mir gewünscht, dass ich für meine Kinder einen Krippenplatz bekomme. Das ist jetzt möglich. Solche Fortschritte will ich auch für die ältere Generation erreichen.

Interview: Jana Tallevi