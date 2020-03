vor 5 Min.

Soziales Netzwerk hilft Senioren

Seit fünf Jahren unterstützen Helfer in Thierhaupten ältere Menschen in vielen Alltagsdingen

Von Sonja Diller

Vor fünf Jahren ist das Soziale Netzwerk Thierhaupten (SNT) an den Start gegangen. Heute sind es 31 Aktive, die weit über 13000 Kilometer auf Einsatzfahrten unterwegs waren und gut 1700 Stunden lang ihrem Nächsten die Hand gereicht haben. Zum ersten Jubiläum trafen sich die ehrenamtlichen Netzwerkaktiven mit Sponsoren und Unterstützern im Klostergasthof in Thierhaupten, feierten ihre Erfolge und bastelten an neuen Ideen. Denn die Aufgaben werden den Netzwerkern sicher nicht ausgehen.

Für die Umsetzung des Seniorengesamtkonzepts der Gemeinde sei das Soziale Netzwerk unabdingbar, so Bürgermeister Toni Brugger. Ziel sei es, die Senioren beim Leben im eigenen Zuhause so gut wie möglich zu unterstützen. Fahrdienste zum Arzt, Hilfe bei der Beantragung von Pflegeleistungen, soziale Kontakte beim Seniorencafé, Einkaufsfahrten – all das gehört zum Angebot. „Dabei ist die ehrenamtliche Arbeit im Netzwerk der wichtigste Baustein“, so Brugger.

Im März 2015 regten Hannelore Ritzka und Marlis Fasching eine Neuauflage der früher schon einmal bestehenden Seniorenhilfe an. Zur Ideenschmiede im Sitzungssaal des Rathauses war der harte Kern des heutigen Sozialen Netzwerks schon dabei. „Wir haben uns Experten mit dazu geholt und gingen die vielen Fragen an, die zu klären waren“, erzählte Günther Bruckbauer vom Führungsteam des SNT von den Hürden auf dem Weg zur funktionierenden, stabil aufgestellten Organisation.

Auch beim nächsten, lang geplanten Schritt in der Seniorenarbeit der Gemeinde sind die Ehrenamtlichen fest eingeplant. Im ambulanten Seniorenzentrum mitten im Ort sollen die inzwischen gut ausgebildeten Helfer die Tagespflege unterstützen und als Bindeglied zwischen dem Seniorenzentrum und den zu Hause wohnenden Senioren agieren. Das große Ziel einer stationären Pflegeeinrichtung im Ort sei zwar im Moment noch nicht realisierbar, doch irgendwann werde sich eine Möglichkeit dafür ergeben, zeigte sich Brugger zuversichtlich.

„Man weiß, dass es uns gibt“, ist für Bruckbauer, der auch Seniorenbeauftragter der Gemeinde ist, das Wichtigste. Gemeinsam mit Hannelore Ritzka und Johann Offinger gehört er zum Führungstrio des Netzwerks, in dem jeder seine Aufgabe gefunden hat.

Das war nicht immer so, erinnerte Bruckbauer an die Anfänge. Die Resonanz auf die Angebote war anfangs verhalten. „Menschen, die Hilfe brauchen, outen sich nicht gerne“, so Bruckbauers Erfahrung. Doch nachdem die erste Befangenheit der „Kunden“ verflogen war, nahm der Betrieb Geschwindigkeit auf. Im ersten Jahr wurde der Fahrdienst 35 Mal angefordert, im Jahr darauf waren es schon doppelt so viele Fahrten. 2019 starteten die Ehrenamtlichen 109 Mal die Motoren. Auch die Unterstützung bei Einkäufen, die Veranstaltungen und Beratungen wurden jährlich mehr.

Und es sind nicht nur die Senioren, die beim Sozialen Netzwerk Unterstützung bekommen können. Familien und Alleinerziehende können stundenweise Kinder betreuen lassen, Reparaturen werden im Rahmen der Nachbarschaftshilfe erledigt; Beratungen zu barrierefreiem Wohnen oder Hilfe beim Umgang mit Behörden leistet das SNT.

Damit die vielen Angebote und Anlaufstellen im Ort auch allen Bürgern zugänglich sind, hat das Team einen Bürgerwegweiser im praktischen Heftformat zusammengestellt. Wieder so ein Projekt, das viel Arbeit, aber auch großen Nutzen bringt. Diesen Weg werden sie gemeinsam weitergehen, das ist für die Ehrenamtlichen vom Sozialen Netzwerk Thierhaupten Ehrensache.

Themen folgen