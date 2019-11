vor 20 Min.

Spagat zwischen Folk und Chanson

Steirische Musiker von Blank Weinek treten am morgigen Freitag im Stadtbergerrr Bürgersaal auf.

Blank Weinek am Freitag im Bürgersaal in Stadtbergen

Bei Blank Weinek trifft Tradition auf Moderne, das Schauspiel, die Musik oder die Steiermark auf Bayern. Der Steirische Musiker und Autor Andreas Weinek und der Schauspieler und Sänger Harry Blank („Dahoam is Dahoam“) treten am kommenden Freitag, 8. November, um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen auf. Der Sound von Blank Weinek ist eine Verbindung von Bairisch-Steirischem Folk und Chanson. „Wir erzählen Geschichten“, sagt Andreas Weinek. „Das ist es, was uns mit dem Chanson verbindet.“ Keck mischen sie aber auch noch andere Stilelemente dazu. Bairisch Folk oder ein Schuss Country etwa. Da treffen sich Geige, Akkordeon und Kontrabass mit Schlagzeug, Banjo, Cello, Mandoline und Akustikgitarre. Garniert wird das ganz mit Mundharmonika und Bläsern.

Dazu wurden Gastmusiker wie Micha Braun (Haindling) oder Marlene Schuen (Ganes) eingeladen. Für die Produktion zeichnen sich Flo Rein (Bananafishbones) und der Haindling-Keyboarder Michael „Mufty“ Ruff verantwortlich.

Der Eintritt kostet 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Tickets im Rathaus Stadtbergen oder sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

