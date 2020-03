21:49 Uhr

Spannende Stichwahl in Gersthofen: Poppe fordert Wörle heraus

Plus Michael Wörle fehlt nicht viel für einen Sieg im ersten Wahlgang, Max Poppe (CSU) fährt das zweitbeste Ergebnis ein. Es gibt auch eine Überraschung in Gersthofen.

Von Gerald Lindner

Gleich vier Mitbewerber traten diesmal gegen Amtsinhaber Michael Wörle (parteilos) an. Am ende Stand fest: In zwei Wochen gibt es eine Stichwahl zwischen Wörle (45,6 Prozent) und seinem Mitbewerber Max Poppe ( CSU, 32,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag mit 52,6 Prozent in etwa auf der Höhe der Kommunalwahl von 2014, wo knapp 53 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Überraschungskandidatin war diesmal Sigrid Steiner (W.I.R.). Erst seit drei Monaten im Stadtrat, errang sie 10,9 Prozent der Stimmen. Markus Brem (#BewegungZukunft mit 7,2 Prozent und Albert Kaps (Pro Gersthofen) mit 3,8 Prozent zeigten sich enttäuscht.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Stichwahl in Gersthofen war abzusehen Sehr zufrieden zeigte sich Michael Wörle, der im Wahlkampf von Freien Wählern, SPD und Grünen unterstützt wurde, über die erreichten 45,6 Prozent. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis.“ Dass er mit Max Poppe in die Stichwahl gehen müsse, sei abzusehen gewesen. „Ich freue mich über dieses Ergebnis, es zeigt, dass die Wähler meiner Arbeit zustimmen und sie würdigen.“ Max Poppe (CSU) war zweitbester Kandidat und geht gegen Michael Wörle in die Stichwahl am Sonntag, 29. März. Bild: Foto: Marcus Merk Max Poppe zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den erreichten 32,4 Prozent Wählerstimmen. „Es entspricht meinen Vorstellungen bei insgesamt fünf Kandidaten. Nun wolle er die Wahlkampagne in den Social Media weiter verstärken. „Und ein Briefkastenwahlkampf ist ja nach wie vor möglich.“ Markus Brem war überrascht von der Zustimmung Insgesamt sehr überraschend war für Markus Brem (#BewegungZukunft) das Ergebnis. „Was mein persönliches Abschneiden betrifft, habe ich mir eigentlich mehr erwartet.“ Er habe damit gerechnet, dass Amtsinhaber Wörle weniger Stimmen auf sich vereint, und sich die Stimmen gleichmäßiger auf die Mitbewerber verteilen. „Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich mindestens an dritter Stelle bin.“ „Knapp elf Prozent sind ein Superergebnis – vor allem, weil ich politisch noch ein unbeschriebenes Blatt bin“, so Sigrid Steiner (W.I.R.). Offensichtlich haben wir beim Wähler einen Nerv getroffen.“ Nun sei es spannend, wie sich der neue Stadtrat zusammensetze. „Es wird sich auf jeden Fall etwas ändern müssen.“ Albert Kaps (Pro Gersthofen) zeigte sich über sein Ergebnis enttäuscht. „Ich hoffe nun auf das Stadtratsergebnis – dass wir künftig mindestens drei Mandate bekommen.“ Alles zur Wahl im Landkreis Augsburg lesen Sie hier: Wahl im Kreis Augsburg: Stichwahlen in Gersthofen und Bobingen

Themen folgen