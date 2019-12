vor 41 Min.

Spannung und kleine Verbrechen an der Schule

Sofia Eberhard liest am besten am Schmuttertal-Gymnasium

Ein fast schon ungewöhnliches und gefühlt ausgestorbenes Bild: Fünf Sechstklässler sitzen auf der Bühne nervös an ihre Bücher statt an ihre Smartphones geklammert und sind, angefeuert von ihren Klassenkameraden, bereit, ihr ausgewähltes Kapitel endlich vorlesen zu dürfen. Beim Lesewettbewerb in den sechsten Klassen am Schmuttertal-Gymnasium Diedorf mussten die Kinder jetzt zunächst einen eingeübten und bekannten Text vorlesen und anschließend einen Ausschnitt aus einem unbekannten Buch unter Aufsicht der Jury vorlesen.

Die Juroren stellten vier Lehrer der Schule und zwei Mitarbeiterinnen der Buchecke. Der Diedorfer Buchladen stiftete auch dieses Jahr wieder die Preise für den Wettbewerb. Nacheinander lasen die vier jungen Teilnehmer Maximilian Seibold (6a), Noah Lembert (6b), Vanessa Kugelmann (6c) und Sofia Eberhard (6d) dreiminütige Ausschnitte aus ihren ausgesuchten Büchern vor. Nach einer musikalisch begleiteten Erholungspause ging es für die immer noch deutlich nervösen Sechstklässler an das Lesen eines ihnen unbekannten Textes aus dem Buch „Allein unter Dieben – meine verrückte Verbrecherfamilie und ich“ von Frank Schmeißer, ausgesucht von Deutschlehrerin Ursula Köstler, die den Wettbewerb organisierte und moderierte.

Passend zur Weihnachtszeit begann die Kindergeschichte am Heiligabend, gespickt mit viel Humor und Witz. Den Vorreiter machte der deutlich entspanntere Schulsieger des Vorjahres Vincent Hoost, damit die Neulinge nicht gleich ins kalte Wasser geworfen wurden. Doch dann war auch der Nachwuchs dran.

Schließlich zog sich die Jury zur Beratung in die Bibliothek zurück. Auch hier wurden die Kinder wieder mit dem Singen von Weihnachtsliedern abgelenkt und beschäftigt. Nach dem schier unendlichen Warten und längst viel zu aufgeregten Teilnehmern wurde endlich der Sieger bekannt gegeben: Sofia Eberhard gewinnt den diesjährigen Lesewettbewerb und darf sich als Erste eines der von der Buchecke gesponserten Bücher aussuchen. Sie ist auch diejenige, die das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf in den folgenden Wettbewerben vertreten wird. Johanna Voit und Sonja Glöggler

