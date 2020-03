vor 38 Min.

Spaß an Bewegung vermitteln

Luke Biber engagiert sich beim TSV Diedorf im FSJ

Nun schon zum elften Mal in diesem Schuljahr stellt der TSV Diedorf in Kooperation mit der Marktgemeinde Diedorf und der Schule einen Mitarbeiter im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ ein. Luke Biber, der sein Abitur gemacht hat, überbrückt mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr seine Zeit bis zur Aufnahme seines Studiums. So arbeitet Luke Biber an drei Nachmittagen im Hort in der Diedorfer Grundschule und auch bei der Mittagsbetreuung im Rahmen von „Sport nach 1“ an der Mittelschule. „Das Tolle an dem Konzept ist“, resümiert die Verantwortliche der Bayrischen Sportjugend, Katja Hollizeck „dass wir mit dieser Stelle gesellschaftliche, kommunale, pädagogische und sportliche Themen fördern und vernetzen konnten.“

Eine wichtige Voraussetzung für das Projekt war immer die Vorgabe, dass vor allem in der Jugendarbeit gearbeitet werden soll. Luke Biber bietet neben seinen Tätigkeiten in Schule und Hort auch Basketball- und Fußballunterricht in Schulen wie dem Diedorfer Gymnasium an, um sportinteressierte Kinder den Weg in den Verein zu erleichtern. „Luke soll den Kindern den Spaß am Sport, an der Bewegung und an einer so interessanten Sportart wie Basketball vermitteln“, sagt Horst Heinrich, Basketball-Abteilungsleiter und Initiator dieses FSJ-Konzepts in Diedorf.

