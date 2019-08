vor 32 Min.

Spaziergänger findet Diebesgut in einem Maisfeld

Bei Stettenhofen macht ein Mann im Bereich des Lehenholzweges eine ungewöhnliche Entdeckung. Die Polizei hat aber bereits eine erste Spur.

Wenn der Mais gewachsen ist, dann ist er wie eine undurchsichtige Mauer: Die nutzten offenbar Kriminelle, um Diebesgut verschwinden zu lassen. Das entdeckte am Mittwoch ein Spaziergänger am Lehenholzweg südlich von Stettenhofen. Er alarmierte die Polizei, die wenige Meter vom Feldrand entfernt insgesamt sechs Werkzeugkoffer sicherstellte.

Sie stammen offenbar von einem Diebstahl in Oberbayern. Darauf kamen die Ermittler über Nummern, die auf den Koffern der hochwertigen Werkzeuge stehen. Um welche Geräte es sich genau handelt, ist nicht bekannt – die Koffer wurden nicht geöffnet. Sie werden zur Polizei nach Ingolstadt gebracht, die in dem Fall weiter ermittelt.

Nach dem Einbruch zu Fuß geflüchtet

Ebenfalls in einem Maisfeld wollte vor vier Jahren ein Dieb verschwinden. Er war mit einem Komplizen in eine Spedition in Adelsried eingestiegen. Der Besitzer alarmierte die Polizei, die dann in der Nähe ein Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen anhielt. Im Wagen befanden sich gestohlene Reifen aus der Speditionsfirma im Wert von mehreren tausend Euro. Der Mann gab an, dass sein Komplize nach dem Einbruch zu Fuß geflüchtet war – die Polizei stieß dann bei einer Fahndung tatsächlich bei Edenbergen auf den Mann. Der wollte dann in einem Maisfeld Reißaus nehmen – doch die Polizei fasste ihn noch.

Zeugen gesucht Die Polizei Gersthofen bittet unter Telefon 0821/3231810 um Hinweise: Wer hat im Bereich des Lehenholzweges nach dem 23. Juli verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? (mcz)

Themen Folgen