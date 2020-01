12:09 Uhr

Spaziergänger verhindert in Gablingen einen Großbrand

Durch die schnelle Alarmierung hat die Feuerwehr den Brand schnell gelöscht. In der Schreinerei waren rund 80 Kubikmeter Hackschnitzel gelagert.

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Sonntag in Gablingen gerade noch Schlimmeres verhindern können. Der Mann bemerkte laut Polizei in der Früh, dass aus einem Schacht in einer Schreinerei Rauch aufstieg. Er schlug sofort Alarm und die Feuerwehr entdeckte einen Brand in der Hackschnitzelheizung der Firma.

Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand schnell eindämmen. Ein Übergreifen des Feuers auf das mit rund 80 Kubikmeter Hackschnitzel gefüllte Lager, konnte so gerade noch verhindert werden. Der Schaden an Gebäude und Heizungsanlage wird auf rund 28.000 Euro geschätzt. (thia)

