vor 3 Min.

Spende der Hobbykünstler

Nach dem Ausstellungswochenende der Meitinger Hobbyfreunde im Meitinger Rathaus stattete eine Abordnung der Hobbykünstler dem Marienheim Baschenegg mit einem großzügigen Geschenk im Gepäck einen Besuch ab.

Im Rahmen der zweitägigen Ausstellung, bei der die Hobbykünstler ihre neuesten Exponate präsentierten, fand wie bereits in den vergangenen Jahren ein Sonderverkauf für das Marienheim in Baschenegg statt. Der Leiterin des Marienheims, Si-mone Gebhard, wurde ein Betrag von 600 Euro übergeben. Außerdem konnten gleichzeitig dreidimensionale Holzsterne für die Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die auf dem weltberühmten Nürnberger Christkindlmarkt für Kinder in Not verkauft werden, bereitgestellt werden. (peh)