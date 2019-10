vor 21 Min.

Spende kommt aus dem Allgäu

„Red-White Glammhogga“ erhalten Geld aus D-Mark-Sammelaktion von Marianne und Martin Maurus

Als „Roter“ liebt man den FC Bayern über alles. Fußballfans sagen ja im Allgemeinen gerne, dass sie ihren Verein lieben. Man könnte das für eine Übertreibung halten. Tatsächlich ist es eine Untertreibung, zumindest was den „Bayern-Rudi“ vom Fanclub aus Gablingen betrifft. Sein Hoftor ziert das Bayern-Logo und die überdimensional große Fahne im Garten zeugt von dieser Liebe. Seinem Verein begegnet man meist als Kind oder Jugendlicher und bleibt ihm ein Leben lang treu, obwohl die Liebe der Fans zum Verein regelmäßig auf die Probe gestellt wird. Neben dem sportlichen Interesse zeigen „die Roten“ allerdings auch immer wieder ein Herz für krebskranke Kinder.

So nahm der Ehrenpräsident der „Red-White Glammhogga“ vor kurzem erneut eine Spende über 350 Euro entgegen. Die Idee zu dieser Spende jedoch stammt von Marianne und Martin Maurus, der Familie eines an Krebs verstorbenen Jungen, den der Bayern-Rudi einst auf der Kinderstation der jetzigen Uniklinik betreute.

Das Motto der Aktion: „Meine D-Mark für krebskranke Kinder“. Über 17 Jahre ist es schon her, dass die D-Mark durch den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel abgelöst worden ist. Angaben der Deutschen Bundesbank zufolge sind aber trotzdem nach wie vor noch Scheine und Münzen im Umlauf. Das griff Familie Maurus erneut auf und besuchte Rudi Tausend und die Gastgeberin, seine Frau Anneliese in Gablingen.

Neben den Krankenhausbesuchen und der jährlichen Bescherung am Heiligen Abend auf der Kinderkrebsstation gibt es weitere feste Bestandteile im Jahresprogramm des Bayern-Fanclubs. Dazu zählen die Busfahrten zu einem Heimspiel des FC Bayern ebenso, wie die Fahrten in den Sommerferien in einen Freizeitpark mit krebskranken Kindern und ihren Familien.

Erst vor Kurzem wurden vom Fanclub ein geräumiges Holzspielhaus, ein großer Trettraktor mit Anhänger, sowie Bastelutensilien für die Station an der Uniklinik gesponsert. Weitere Investitionen für die Kinder sind am Laufen. Der Krankenhausaufenthalt soll den Betroffenen so angenehm wie möglich gemacht werden, so Präsident Manuel Tausend. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die diesjährige große Tombola „der Roten“ an, dessen Erlös zur Deckung der genannten Aktivitäten dient. (AL)

