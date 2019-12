23.12.2019

Spenden oder lieber unbezahlt helfen?

Viele geben in der Weihnachtszeit Geld. Thomas Haugg vom Roten Kreuz erklärt, wie es dieses Jahr aussieht und wie wichtig ehrenamtliche Helfer sind. Die sucht auch der Kreisjugendring

Von Daniel Weber

Wenn es auf Weihnachten zugeht, sitzt bei den Deutschen der Geldbeutel lockerer als sonst: In den letzten Wochen des Jahres spenden viele an wohltätige Organisationen. Thomas Haugg ist Geschäftsführer des Roten Kreuzes im Landkreis Augsburg und freut sich über die Gelder. Er fände es aber noch besser, wenn die Zuwendungen über das Jahr verteilt als regelmäßige Förderbeiträge einträfen. Und wenn mehr Menschen auch Zeit spenden würden – in Form von ehrenamtlichem Engagement.

Auf die rund 3500 aktiven Helfer und weitere 1500 passive Mitglieder des Roten Kreuzes im Landkreis Augsburg kommen laut Haugg 15400 Fördermitglieder, die der Organisation im Schnitt 60 Euro pro Jahr zahlen. Dazu gibt es noch 650 Spender, die einmalige Beträge überweisen. „Wir hatten noch im Jahr 2011 18500 Fördermitglieder, aber jedes Jahr verlieren wir rund 800 von ihnen. Meistens, weil sie versterben“, sagt Haugg. Dabei seien gerade die fortlaufenden kleinen Beiträge wichtig, weil sie eine sichere Planung möglich machen. „Wer fünf Euro im Monat spendet, hilft uns schon sehr, dabei ist das nur so viel, wie eine große Tasse Kaffee kostet“, rechnet der Geschäftsführer vor.

Nach bisherigen Hochrechnungen erwartet er für 2019 zum Teil sehr starke Einbußen bei den Spenden für die meisten Bereiche im Vergleich zum Vorjahr. Für die Krisenintervention geht er von 80 Prozent weniger Spenden aus, im Durchschnitt seien es 26 Prozent weniger. Einzig der Katastrophenschutz werde 73 Prozent mehr bekommen als 2018. Zwar sei eine gewisse Verlagerung der Spenden auf andere Bereiche normal, sagt Haugg. Die Gründe für den Rückgang der Spendensumme kenne er allerdings nicht.

Daraus folgt aber nicht unbedingt, dass die Menschen im Augsburger Land dieses Jahr weniger an das Rote Kreuz gespendet haben, setzt er hinzu: Die Organisation im Landkreis Augsburg habe im Vergleich zu 2018 dreimal so viele Spenden für die Internationale Hilfe des Roten Kreuzes bekommen. Von diesen zweckgebundenen Mitteln habe das Rote Kreuz im Landkreis allerdings nichts, sagt Haugg. Sie würden an das Internationale Rote Kreuz weitergeleitet.

Geld allein reicht aber nicht aus, wenn sich keine freiwilligen Helfer finden. Hier sei die größte Hürde oft nicht die Tätigkeit an sich, erklärt Haugg: „Je nach Einsatzbereich müssen die Helfer eine jahrelange Ausbildung machen.“ Er kenne beispielsweise jemanden, der sehr gerne für das Rote Kreuz bestimmte Fahrdienste erledigen will – aber sich erst drei Jahre dafür qualifizieren muss. „Die Standards werden immer höher und unsere Aufgabe als Hilfsorganisation muss es sein, Aufgaben und Eintrittswege zu finden, die allen offen stehen.“

Wie viele Menschen im Landkreis Augsburg sich ehrenamtlich engagieren, sei unmöglich abzuschätzen, lässt das Landratsamt wissen. Seit Februar 2018 können Ehrenamtliche eine Ehrenamtskarte beantragen. Mit ihr bekommen sie zum Beispiel in staatlichen Museen, kommunalen Einrichtungen und bei Partnern in der Privatwirtschaft Rabatte. Inzwischen seien bereits über 2000 Karten verteilt worden, doch die tatsächliche Zahl der Ehrenamtlichen dürfte deutlich darüber liegen, formuliert das Landratsamt zurückhaltend.

