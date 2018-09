04:38 Uhr

Sperre zwischen Neusäß und Gersthofen

Kaum sind die Straßensperren am Sandberg und bei Welden Geschichte, kündigt das staatliche Bauamt die nächste Straßenbaustelle an.

Die Straße zwischen den Kreisverkehren bei Hirblingen wird erneuert. Das hat Folgen.

Kaum sind die Straßensperren am Sandberg und bei Welden Geschichte, kündigt das staatliche Bauamt die nächste Straßenbaustelle an, die viele Autofahrer Nerven kosten dürfte und die Busfahrpläne im öffentlichen Nahverkehr durcheinanderwirbelt. Ab kommenden Montag, den 17. September wird die schadhafte Fahrbahndecke der Staatsstraße 2036 zwischen dem Kreisverkehr am Industriegebiet Gersthofen West und dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle Neusäß erneuert. Auf einer Länge von 1,5 Kilometern wird rund zwei Wochen lang gearbeitet.

Für Autofahrer bedeutet das: Während der Bauzeit ist die Staatsstraße 2036 zwischen den zwei Kreisverkehren bei Hirblingen vollständig gesperrt. Der Verkehr wird von der Anschlussstelle Gersthofen Mitte zur Auffahrt Stuttgarter Straße an der B17 und weiter über das GVZ Augsburg zur Anschlussstelle Neusäß umgeleitet.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr

Vom 25. September bis zum 2. Oktober wird der nördliche Kreisverkehr an der Anschlussstelle Neusäß erneuert und ebenfalls für den gesamten Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Verkehr von der Anschlussstelle Neusäß (Südseite) über die Nord-Süd-Spange und die Entlastungsstraße Neusäß nach Täfertingen und weiter in Richtung Hirblingen geleitet. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Darauf weist der Verkehrsverbund AVV hin.

Auf den AVV-Regionalbuslinien 502 und 512 sowie auf der Linie 56 der Gersthofer Verkehrsgesellschaft (GVG) gibt es Verspätungen. Dadurch können auch auf den AVV-Regionalbuslinien 511, 640 und 641 Verspätungen auftreten.

Die Haltestelle „Gersthofen, Bahnhof“ wird für die AVV-Regionalbuslinie 512 in Fahrtrichtung Steppach/Leitershofen in die Beethovenstraße verlegt.

Haltestelle muss ersatzlos entfallen

Auf der Linie 56 der Gersthofer Verkehrsgesellschaft wird die Haltestelle „Gersthofen, Bahnhof“ in der ersten Bauphase von 17. bis 24. September 2018 in Richtung Rettenbergen auf den gegenüberliegenden Steig verlegt. In der Gegenrichtung sowie in der zweiten Bauphase ab 25. September muss die Haltestelle ersatzlos entfallen.

In der zweiten Bauphase vom 25. September bis 2. Oktober kommen weitere Einschränkungen auf den AVV-Regionalbuslinien 502 und 512 hinzu:

Die Haltestelle „Hirblingen, Ost“ kann nicht angefahren werden. Ersatzweise wird auf den AVV-Regionalbuslinien 502 und 512 sowie auf der Linie 56 der GVG die Haltestelle „Hirblingen, Süd“ angefahren.

„Hirblingen, Süd“ und „Hirblingen, Mitte“ werden angefahren

Folgende Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 512 gehen über Hirblingen. Es werden jeweils die Haltestellen „Hirblingen, Süd“ und „Hirblingen, Mitte“ angefahren. Die Fahrten sind: 12.05 Uhr ab „Augsburg, West P+R“ über „Neusäß, Schulzentrum“ (12.21 Uhr), 14.21 Uhr ab „Steppach, West“ über „Neusäß, Schulzentrum“ (14.32 Uhr), 16.01 Uhr ab „Steppach, West“ über „Neusäß, Schulzentrum“ (16.23 Uhr) und 16.51 Uhr ab „Leitershofen, Brunnenplatz“ über „Neusäß, Schulzentrum“ (17.23 Uhr).

Wichtig für Schüler: Die Fahrt um 12.50 Uhr ab „Steppach, West“ über „Neusäß, Schulzentrum“ (13.12 Uhr) fährt von Täfertingen direkt nach Gersthofen. Die Fahrgäste nach Hirblingen werden gebeten, die AVV-Regionalbuslinie 502 mit Abfahrt 13.08 Uhr ab „Neusäß, Schulzentrum“ zu nutzen.

Weitere Fahrtmöglichkeiten: Die AVV-Regionalbuslinie 502 fährt zusätzlich die Haltestelle „Täfertingen, Mitte“ an. Die Fahrgäste ab Hirblingen werden gebeten, die AVV-Regionalbuslinie 502 zur Fahrt nach Täfertingen zu nutzen. Hier ist ein Umstieg in die AVV-Regionalbuslinie 512 möglich. Zur Fahrt ab Hirblingen nach Gersthofen steht die Linie 56 der GVG zur Verfügung. (AL)

