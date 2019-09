vor 4 Min.

Sperrgebiet in Stadtbergen: Neueröffnung der Escape Rooms

Die Brüder Alois und Andreas Vetsch haben eine ehemalige Diskothek in Stadtbergen umgestaltet. Ab kommenden Sonntag, 15. September, gibt es in den Räumen des Palazzo in der Wankelstraße 3 (Stadtberger Markt) mehrere Escape Rooms, ein Café und eine Karaokebar.

Speziell für größere Gruppen, Unternehmen oder auch für Feiergesellschaften ist das Konzept ausgerichtet. Eine Stunde haben die Teilnehmer Zeit, aus den analogen oder virtuellen Fluchträumen herauszukommen. Der Schlüssel zur Freiheit sind Rätsel, die sie lösen müssen.

Die Themen der Räume sind unterschiedlich: vom Horrorzimmer über Bunker im Sperrgebiet in Tschernobyl bis hin zu kinderfreundlichen Themen. Wer danach dann noch Lust auf Feiern hat, wird in der integrierten Bar fündig. (mell)