04:12 Uhr

Sperrung: So geht’s nach Gersthofen

Der neue Minibus, der in Gersthofen auf der Linie 27 unterwegs ist, wendet während der Sperrung in Hirblingen Süd.

Da die Kanalarbeiten länger dauern als geplant, fällt eine Buslinie in Hirblingen diese Woche aus. Doch es gibt einen Ausweg.

Von Gerald Lindner

Auf diese Woche verlängert worden ist die Sperrung wegen Kanalarbeiten im Gersthofer Stadtteil Hirblingen. Weil diese auch die Busverbindung von Hirblingen nach Gersthofen betrifft, kam es zu Irritationen bei den Busbenutzern.

Verärgert ist zum Beispiel Sabine Engel-Seemiller: „Als Anwohnerin in Hirblingen finde ich es eine Unverschämtheit, den stadteigenen Busbetrieb für mehrere Tage komplett einzustellen.“ Einzig als Randnotiz in der Zeitung sei diese Information aufgetaucht. „Und hätte mich nicht jemand darauf aufmerksam gemacht, wüsste ich nix davon!“ Weder an den Haltestellen, noch als Postwurfsendung sei dies publik gemacht worden, beklagt sie.

„Besonders schlimm trifft es eine junge Frau aus Eritrea, die in Hirblingen wohnt und nur wenig deutsch spricht. Sie war gar nicht informiert. Sie nutzt den Bus, um in die Schule zu kommen und ihre kleine Tochter in die Kita zu bringen, und hat keine andere Möglichkeit, nach Gersthofen zu gelangen.“

Sabine Engel-Seemiller fragt sich, wenn der Bus nicht fahren darf – dürfen denn die Anwohner die Wertinger Straße befahren?

Dies weist Rathaussprecherin Ann-Christin Joder von sich: „Für die einwöchige Vollsperrung für Restarbeiten am Kanal und der Fahrbahndecke, die an der Einmündung am alten Hirblinger Feuerwehrhaus durch das Landratsamt angeordnet wurde, gilt Folgendes“:

Linie 56 Montag bis Freitag Hirblingen entfällt (wie Bauphase 1 bei Linie 27).



bis Freitag entfällt (wie Bauphase 1 bei Linie 27). Linie 27 Der dort fahrende Kleinbus wendet in Hirblingen Süd (einzige bedienbare Haltestelle) nach der Haltestelle und fährt nach Augsburg Nord. Von dort kann umgestiegen werden in den Bus nach Gersthofen Zentrum.



Der dort fahrende Kleinbus wendet in Süd (einzige bedienbare Haltestelle) nach der Haltestelle und fährt nach Nord. Von dort kann umgestiegen werden in den Bus nach Zentrum. Linie 56 Samstag/Sonntag nach Hirblingen , wendet in Hirblingen Süd an der einzigen bedienbaren Haltestelle.



„Die Aushänge für die Haltestellen werden aktuell entsprechend angebracht“, so Ann-Christin Joder weiter.

Themen folgen