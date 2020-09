18:00 Uhr

Sperrung in Gersthofen: Brücke über die B2 wird zur Baustelle

Plus Weit über 700 Laster rollen täglich über die Querung in Gersthofen. Nun muss sie saniert werden. Dabei wurde dort erst vor vier Jahren gebaut.

Von Philipp Kinne

Die Brücke über die B2 in Gersthofen ist ab Montag, 14. September, gesperrt. Die Straße bekommt eine neue Asphaltschicht und bleibt bis voraussichtlich Mitte Oktober dicht. Dabei wurde die Brücke zuletzt vor vier Jahren bereits saniert. Nun wieder Baustelle. Woran liegt das?

Spurrillen: Straßenbelag auf der Brücke in Gersthofen ist zu weich

Auf Nachfrage beim Staatlichen Bauamt ist die Rede von einem „Materialfehler“. Man habe vor vier Jahren beim Straßenbelag ein Material verwendet, das sich im Nachhinein als zu weich herausgestellt habe, erklärt Benjamin Wunderer vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Die Folge sind tiefe Spurrillen, die nun beseitigt werden sollen. Vor vier Jahren sei man davon ausgegangen, dass das Material den Anforderungen standhält. Zu diesem Ergebnis sei auch ein Gutachter gekommen. Nun stellte sich allerdings heraus, dass dieses Material nicht optimal ist. Deshalb muss nachgebessert werden. Besonders wenn die Sonne auf die Straße knallt, gibt das verwendete Material nach und es entstehen die unerwünschten Spurrillen. Hinzu kommt, dass der Verkehr auf der Brücke wegen einer Ampel häufig zum Stehen kommt. Auch das setze dem verwendeten Material zu.

Brücke über die B2 ist einer der Verkehrsknotenpunkte in Gersthofen

Die Brücke ist einer der Verkehrsknotenpunkte der Stadt, teilt das Staatliche Bauamt mit. Sie sei außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt. Aufgrund der angrenzenden Gewerbegebiete und der guten Anbindung an die B2, beziehungsweise an die Autobahn, fahren sehr viele Lastwagen über diese Brücke. Bei der letzten bundesweiten Straßenverkehrszählung im Jahr 2015 wurden durchschnittlich 785 Schwerverkehrsfahrzeuge auf der Bahnhofstraße ermittelt. Wie das Straßenverkehrsamt mitteilt, wird auch durch die engen Ausrundungsradien der Zu- und Abfahrtsrampen der B2 in die Bahnhofstraße der Asphalt von den Lastwagen überdurchschnittlich durch die Kurvenfahrten in Mitleidenschaft gezogen.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung an der Anschlussstelle sind Ampelanlagen unmittelbar neben der Brücke vorhanden, die häufig zu stehendem Verkehr auf dem Bauwerk führen. Gerade an heißen Tagen verursachen stehende Fahrzeuge mit hohem Gewicht Spurrinnen im Fahrbahnbelag. Durch ihre Ausrichtung in Ost-West-Richtung wird die Brückenfahrbahn an sonnigen Tagen übermäßig stark aufgeheizt, was die Spurrinnenbildung zusätzlich verstärkt.

Brücke über B2 in Gersthofen ist ab 14. September gesperrt

Vor allem durch den heißen Sommer 2019, den drittheißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes, haben sich die Spurrinnen auf dem Bauwerk deutlich vergrößert, so das Staatliche Bauamt Augsburg.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wird ab Montag, 14. September, der Fahrbahnbelag saniert. Damit die tiefen Spurrinnen beseitigt werden können, müssen die Asphaltschichten auf der gesamten Fahrbahnbreite erneuert werden. Während der Bauzeit bis voraussichtlich Mitte Oktober ist deshalb keine Überfahrt der Brücke für motorisierte Fahrzeuge möglich.

Umleitungen über die Anschlussstelle Gersthofen-Nord

Saniert wurde die Brücke zuletzt von April bis September 2016 für rund 900000 Euro. Die aus dem Jahr 1979 stammende Brücke mit einer Länge von 45 Metern war saniert worden, weil der Stahlbeton geschädigt war. Wasser und Streusalz hatten dem Bauwerk im Laufe der Jahre zugesetzt. Auch damals bemerkten Autofahrer tiefe Spurrinnen im Asphalt.

Umleitungen werden über die Anschlussstelle Gersthofen-Nord (Messerschmitt-Ring) und Süden über die Daimlerstraße zur Querung der B2 ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können im Bauzeitraum über provisorische Wege an wechselnden Stellen die Brücke benutzen.

