Spiegel-Abtreter zeigt sich selbst bei Polizei an

19-Jähriger hatte eine schlechtes Gewissen

Das erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: Am Sonntag kurz nach 5.15 Uhr lief ein 19-jähriger im Oberen Kirchweg in Gessertshausen an zwei Autos vorbei. Aus lauter Frust trat er die beiden Außenspiegel ab. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei in einer Höhe von 1400 Euro. Allerdings plagte den 19-Jährigen das schlechte Gewissen. Deshalb entschloss er sich Stunden später, den Vorfall polizeilich zu melden. Er ging zum Tatort zurück und notierte sich die Kennzeichen der beschädigten Autos. Anschließend fuhr er um 9 Uhr zur Polizei Zusmarshausen, um sich zu stellen.

