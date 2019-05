10:16 Uhr

„Spiegelklatscher“ im Begegnungsverkehr

Ein „Spiegelklatscher“ ereignete sich in Steinekirch.

Im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch begegneten sich zwei Autos. Die Folgen sind teuer.

Zu einem „Spiegelklatscher“ kam es am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch. Laut Polizei führ ein 64-jähriger Autofahrer an einem geparkten Fahrzeug vorbei und touchierte hierbei das entgegenkommende Auto einer 53-Jährigen. Am jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand. (lig)

