Spiel und Spaß im Hort hautnah

Schnuppertag und Anmeldung für Grundschüler

Der Hort in Ustersbach zeigt sein Angebot bei einem Schnuppernachmittag am Dienstag, 28. Mai. Geboten wird ein breites Programm für die Kinder zum Kennenlernen. Die Einrichtung bietet den Grundschülern nach dem Unterricht täglich ein warmes Mittagessen, eine betreute Hausaufgabenzeit sowie Förderung von Spiel und Spaß in der Freizeit. Außerdem gibt es eine Ferienbetreuung. Eltern und Kinder können zwischen zwei Angeboten wählen. Das erste Angebot umfasst ein Mittagessen und die Hausaufgabenzeit. Als zweites Angebot kann auch eine Betreuungszeit von Schulschluss bis 16 Uhr gebucht werden. Dieses umfasst ein Mittagessen, die Hausaufgabenzeit sowie auch ein Freizeitprogramm. Am Schnuppernachmittag wird es ein verkürztes Programm geben, damit sich die Familien ein Bild von der Einrichtung machen können. (AL)

sind unter Telefon 0821/767 bei der Kindertagesstätte St. Fridolin möglich. Es können auch Anmeldeunterlagen mitgenommen werden.

