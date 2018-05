00:36 Uhr

Spiel und Spaß in den großen Ferien

Anmeldung in Neusäß hat begonnen

Die Stadt Neusäß bietet eine gemeinsame Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern in den Sommerferien an. Diese findet in der Zeit vom 13. August bis 7. September von 7.30 bis 16 Uhr in der Grundschule Täfertingen statt.

Die Betreuungsgebühren belaufen sich pro Woche auf 15 Euro (Halbtagsbetreuung bis 12.30 Uhr) bzw. 30 Euro (Ganztagsbetreuung). Ebenso werden Getränkekosten erhoben. Für alle Kinder der Ganztagsbetreuung gibt es verpflichtend ein warmes Mittagessen für je drei Euro am Tag, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für die Halbtagskinder werde dies auf Wunsch auch angeboten.

Zu den angebotenen Aktivitäten zählen: Außenanlage mit Spiel- und Bolzplatz, Turnhallenbenutzung, musikalische Aktionen, Badespaß mit Planschbecken, „3-Gänge-Menü“ mittags, Mini-Ausflüge, malen, basteln, töpfern, backen und kochen mit den Kindern.

Das Angebot der Ferienbetreuung richtet sich in erster Linie an Erziehungsberechtigte, die diese Art der Betreuung unbedingt benötigen. Die Dringlichkeit ist ausführlich zu begründen. Eine Vergabe der Plätze erfolgt durch die Stadtverwaltung Neusäß entsprechend der eingehenden Anträge. Das Anmeldeformular steht auf der Internetseite der Stadt Neusäß zur Verfügung. Anmeldeschluss: 13. Juli. Weitere Rückfragen: Stefanie Gross (Tel. 4606-220), Sozialverwaltung.