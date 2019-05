vor 35 Min.

Spiel und Spaß mit der Gersthofer Feuerwehr

Wenn eine Drehleiter eingesetzt werden muss, ist das eine ernste Sache. Ihre Einweihung dagegen mündet in Gersthofen in einer Riesengaudi

Von Siegfried P. Rupprecht

Brände, Unfälle und Naturkatastrophen – meist ist es ein unangenehmer Anlass, wenn Feuerwehr und Bürger zusammentreffen. Am gestrigen Feiertag war das in Gersthofen anders. Dort standen auf dem Festplatz an der Schubertstraße für Floriansjünger und Bevölkerung gleich zwei schöne gemeinsame Aktionen an.

Bevor die Großen und Kleinen allerdings nach vorne stürmten, um ihr Können bei der Familienolympiade zu demonstrieren, erhielt zunächst das neue Drehleiter-Fahrzeug durch die Geistlichkeit, Pfarrer Ralf Gössl und Pfarrerin Anna Barth, den kirchlichen Segen. Mit seiner Rettungshöhe von 32 Metern stand das Gerät hochpoliert und mit Blumenkränzchen und Girlanden geschmückt inmitten eines blauen Uniformmeers von Feuerwehrleuten und Fahnenabordnungen.

Zwölfköpfige Kapelle am Start

Ergänzt wurde die bunte Vielfalt von der zwölfköpfigen Kapelle 1st Revolution Pipe & Drums aus Bad Saulgau, die mit Titeln wie „Amazing Grace“ und „Mull of Kintyre“ schottische Musikkultur aufleben ließ. Feuerwehr-Vorsitzender Bernhard Happacher nannte das neue Rettungsgerät „ein Schmuckstück“, Landrat Martin Sailer „die Krönung der Feuerwehr-Ausstattung“. Bürgermeister Michael Wörle sprach von einem Meilenstein in der Geschichte der Gersthofer Wehren. Damit erhalte die Feuerwehr noch mehr Innovation und Technologie und die Bevölkerung deutlich mehr Sicherheit.

Die rund 700000 Euro teure Drehleiter Mercedes Benz/Rosenbauer L32A-XS 3.0 – so die offizielle Bezeichnung – ermögliche den Feuerwehrleuten nun, auf engstem Raum zu agieren, erklärte Kommandant Wolfgang Baumeister. Das 15 Tonnen schwere und 300 PS starke Einsatzfahrzeug biete mit seinem kompakten Gelenkteil Vorteile vor allem bei Hochhäusern und zugeparkten Straßen. „Der barrierefreie Rettungskorb ist für fünf Personen mit einem Gesamtgewicht von 500 Kilogramm ausgelegt und damit auch bestens für medizinische Einsätze geeignet.“

Alte Drehleiter kommt nach Zusmarshausen

Für die symbolische Fahrzeug-Schlüsselübergabe hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. Bürgermeister und Kommandant wurden mit der neuen Drehleiter in luftige Höhe gehoben, um dort den befestigten Schlüssel abzuholen. Die alte Gersthofer Drehleiter bleibt übrigens dem Landkreis erhalten. Sie wechselt in die Dienste der Feuerwehr Zusmarshausen.

Nach der Segnungszeremonie tobten sich Jung und Alt bei der Familienolympiade aus. Die Brandschützer boten hier den Feuerwehr-Begeisterten allerlei kuriose Spiele. Zehn Stationen sorgten für Spiel, Spaß und Action und verwiesen ganz nebenbei auf die wichtige Arbeit der Wehr. In Altersklassen unterteilt konnten sich sowohl Kinder als auch Erwachsene beweisen.

Mit meist leuchtenden Augen gingen die Teams gleich die erste Station an. Hier hieß es „Wasser marsch“. Dabei war die Aufgabe nicht einfach. Mit einer handbetriebenen Kübelspritze musste ein Tennisball von einer Pylone gespritzt werden. Dabei gab es so manche nasse Hose. „Gefordert waren ein gutes Auge und Treffsicherheit“, meinte der zehnjährige Jonathan Seefried. Gleich danach ging es zum Kuppeln von zwei C-Schläuchen an einen Rollwagen und zum Ausziehen der kompletten Schlauchlänge. „Das war schon anstrengend“, so der allgemeine Tenor. Danach galt es mit Kanthölzern einen quadratischen Verbau zu stapeln.

Viel Spaß hatten die Teams auch an der Kletterwand. Keine leichte Übung war dagegen die Station Slackline. Das gespannte Band musste mit schwerer Feuerwehrjacke und Helm absolviert werden. Da kam es – trotz der Zuhilfenahme von Stöcken – auf Balance, Konzentration und Koordination an.

Anstrengendes Schlauchkegeln

Beim Schlauchkegeln mussten mit einem Schlauch möglichst viele Figuren umgeworfen werden. Das habe viel Kraft gekostet, so der sechsjährige Korbinian Metz schnaufend. Ein andermal hieß es, einen Golfball durch einen B-Schlauch durchzurollen. Das hörte sich einfacher an, als es tatsächlich war. „Der Ball rollte nämlich nicht, sondern musste durch Zusammendrücken des fünf Meter langen Schlauches nach vorne geschoben werden“, verriet Melanie Ender, die mit dem Rest ihrer Familie die Stationen absolvierte. „Eine knifflige Sache“, bilanzierte sie.

Ganz so einfach war der Wettstreit also nicht, zumal es am Schluss noch ein Hinweiszeichen-Memory zu bewältigen gab sowie Ausrüstungsgegenstände zu merken und Fragen zum Thema Feuerwehr zu beantworten waren. Der Spaß war dennoch riesengroß. „Die Familienolympiade war extrem abwechslungsreich“, resümierte Jonathans Vater, Reinhard Seefried. Und die siebenjährige Klara ergänzte: „Da gab’s jede Menge Gaudi.“

