vor 25 Min.

Spiel und Spaß rund um das Frühlingsfest

Bei der Maibaumrallye in Gersthofen müssen Kinder Fragen zum Maifest beantworten. Das kommt an

Von Diana Deniz

Noch waren es nur wenige Kinder, die am Sonntag auf den Rathausplatz kamen. Dafür brachten die Gersthofer Blasharmoniker den fleißigen Handwerkern ein Ständchen. Zu Beginn der Woche werden aber Kindergartenkinder und Schulklassen zur Rallye erwartet.

Jürgen Kraus von den Naturfreunden ist Mitorganisator der diesjährigen Maibaum-Aktionen und freut sich, wenn die Kinder kommen: „Das ist Maibaum-Fertigstellen live. Hier wird gehobelt, die Sägespäne fliegen durch die Luft, und die Rinde ist zum Anfassen. Man darf Tradition auch sehen und erfahren, wie sie funktioniert.“ Für die jungen Besucher gilt es ein Formular auszufüllen. Sind die Fragen richtig, gibt es Gewinne. Die Brüder Matteo und Nico haben die Fragen gleich beantwortet und sind echte Maibaum-Profis. Denn die beiden legen sogar selbst mit Hand an den Stamm und dürfen mithobeln. Die Fragen konnten sie fast alleine beantworten. Die zwei würden sich freuen, wenn sie beim Maibaum-Aufstellen die Karten für das Jim-Knopf-Musical in der Stadthalle Gersthofen gewinnen.

Zu sehen ist das Musical am Sonntag, 5. Mai, ab 15 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Für die Gewinner gibt es eine Bedingung: Sie müssen bei der Ziehung auf der Maifeier zum Tanz in den Mai anwesend sein.

