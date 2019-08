06.08.2019

Spielen und malen im Amt

Bereits zum 27. Mal dürfen die Kinder der Mitarbeiter des Landratsamtes Augsburg während der Sommerferien in der Behörde spielen und sind so in der Arbeitszeit ihrer Eltern bei drei Betreuern gut aufgehoben. Was 1992 von Mathilde Weirather ins Leben gerufen wurde, führt die derzeitige Gleichstellungsbeauftragte, Monika Kolbe, zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit fort. Das Angebot soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.

Landrat Martin Sailer überraschte zu Beginn der Ferienbetreuung die Kinder mit einer kleinen Brotzeit. Die 28 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren erwartet in den nächsten Wochen ein buntes Programm: Neben malen, basteln und spielen stehen unter anderem Besuche im Augsburger Zoo, im Museum oder im Planetarium sowie Ausflüge zu Outdoor- und Indoorspielplätzen auf dem Plan. (AL)

Themen Folgen