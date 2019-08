vor 44 Min.

Spieler vom TSV Meitingen ist für den Bayern-Treffer nominiert

Matthias Schuster vom TSV Meitingen trifft aus 30 Metern in den Winkel. Hier geht es zum Video mit dem Traumtor und zur Abstimmung.

Das geht ja gut los. Mit seinem Kracher zum 2:1 im ersten Saisonspiel des TSV Meitingen, der beim TSV Aindling mit 4:2 gewann, ist Matthias Schuster für den Bayerntreffer des Monats Juli nominiert. Kurz hinter dem Mittelkreis fasste der 23-Jährige einen schon geklärt erscheinenden Ball ab und jagte ihn aus zirka 30 Metern wie am Schnürchen gezogen in den Winkel. Mit diesem Traumtor kam „Matze“ Schuster, der 2013/14 selbst beim TSV Aindling (Landesliga) und im Jahr danach beim TSV Rain (Bayernliga) gespielt hat, in die engere Wahl.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) suchen den „Bayern-Treffer des Monats“ März. Sechs Traumtore stehen auf www.bfv.tv und in der BFV-App zur Wahl. Der BR präsentiert die Treffer der Kandidaten auch auf www.br.de/sport. Der Gewinner erhält die begehrte „Bayern-Treffer“-Trophäe, die in der Sendung „Blickpunkt Sport“ überreicht wird. Am Ende der Saison nehmen alle Monatssieger automatisch an der Wahl zum „Bayern-Treffer des Jahres“ teil.(AL)

