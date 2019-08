00:32 Uhr

Spital: Freie Wähler treten Förderverein bei

Zwölf Kreisräte wollen einen Beitrag leisten

Der Förderverein zum Erhalt des Hospitalstifts in Dinkelscherben darf sich über zwölf Neumitglieder freuen. In ihrer letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause sind die Kreisräte der Freien Wähler auf Vorschlag von Fraktionschef Fabian Mehring geschlossen der ehrenamtlichen Vereinigung beigetreten. Mit dem Beitritt wolle man einen symbolischen Beitrag leisten und zum Ausdruck bringen, dass die Freien Wähler hinter dieser Einrichtung stehen, sagte der Landtagsabgeordnete Mehring. Unter Verweis auf die Debatte zu den Freitagsdemonstrationen der Schüler fügte er an, dass das Beispiel Dinkelscherben im kleinen Maßstab zeige, dass die konstruktive Einmischung der Menschen in politische Entscheidungen ein „Qualitätsverbesserer für abgehobene Entscheidungsprozesse an einsamen Schreibtischen“ sein kann. (AL)

