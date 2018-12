vor 35 Min.

Spital-Stiftung: Bürgermeister soll „verbal abrüsten“

Die Hospitalstiftung will das Seniorenheim in Dinkelscherben zum 30. Juni 2019 schließen.

Der Streit zwischen der Gemeinde Dinkelscherben und den Heim-Verantwortlichen um das Seniorenheim in Dinkelscherben spitzt sich zu. Wie geht es weiter?

Von Philipp Kinne

Die Diskussion um die geplante Schließung des Seniorenheims in Dinkelscherben nimmt kein Ende. Die Hospitalstiftung, der die Einrichtung gehört, fordert den Dinkelscherber Bürgermeister Edgar Kalb und das Aktionsbündnis zum Heim-Erhalt nun auf, „verbal und emotional abzurüsten“.

Zuletzt zeigte Kalb in einem Schreiben an die Stiftung großes Unverständnis über die Entscheidung zur Heim-Schließung. Die begründeten die Verantwortlichen zum einen mit einer dringend notwendigen Sanierung, für die das Geld fehlen soll. Zum anderen aber auch mit Personalnot. In dem Schreiben des Bürgermeisters heißt es: „Wenn die Arbeit Spaß macht, wenn Mitarbeiter motiviert sind, wenn im Team gutes Arbeitsklima herrscht, wenn man gute Leistungen entsprechend bezahlt und honoriert, hat man in der Regel ausreichend Personal.“ Wer diese Spielregeln verletze, habe „in der Regel ein Problem“.

Stiftung: Pflegekräftemangel wird in Dinkelscherben nicht wahrgenommen

Dazu nimmt die Stiftung nun Stellung. Als „bedauerlich“ bezeichnen Brigitta Hofmann, Geschäftsführerin der CAB Caritas Augsburg, und Ulrich Hörwick, Stiftungsvorsitzender, dass die nun seit Jahren auch auf Bundesebene laufende Diskussion zum Pflegekräftemangel „leider in Dinkelscherben scheinbar nicht wahrgenommen wurde“. Die vom Bürgermeister vorgetragenen Vorwürfe gegenüber den Verantwortlichen der Stiftung weisen beide deshalb als „nicht der Realität entsprechend und nicht zielführend“ zurück.

Kalb hatte die Stiftung außerdem mehrfach aufgefordert, „alle beschlussrelevanten Fakten“ offenzulegen. Dazu teilen die Heim-Besitzer mit, dass „dem Bürgermeister und der Marktgemeinde bereits sämtliche beschlussrelevanten Fakten durch die Protokollführung und Aktenlage des Verwaltungsausschusses bekannt waren“. Um die Hintergründe zu verstehen, sei auch ein Besuch in der Einrichtung hilfreich. „Mängel der Einrichtung springen jedem, selbst dem, der keine Detailkenntnisse der aktuellen Bauvorschriften hat, ins Auge“, heißt es in einem Schreiben der Stiftung. Leider sei das Interesse der Öffentlichkeit in der Vergangenheit wegen der niedrigen Belegungszahl der Einrichtung von Einwohnern aus Dinkelscherben nicht sehr hoch gewesen.

Markt Dinkelscherben will gegen die Schließung des Seniorenheims klagen

Die Marktgemeinde hatte beschlossen, sich im Kampf zum Erhalt des Heims rechtlichen Beistand zu holen und gegen die Entscheidung zu klagen. Diesem Beschluss sehe die Stiftung „gelassen entgegen“. Auch dazu, dass Bürgermeister Kalb künftig selbst mit im für das Seniorenheim zuständigen Ausschuss der Stiftung sitzen wird, äußert sich die Stiftung. Diese Mitgliedschaft werde Kalb die Gelegenheit bieten, die „für die Führung eines Seniorenheims notwendigen Sachkenntnisse zu erwerben“.

Beruhigen könnte den offenen Streit zwischen allen Beteiligten ein geplanter runder Tisch auf Einladung von Landrat Martin Sailer. Sowohl der Stiftungsvorsitzende Hörwick als auch Bürgermeister Kalb wollen daran teilnehmen. Die Freien Wähler erklären außerdem, dass sie ein „parteiübergreifendes Spitzengespräch“ zum Erhalt des Heims planen. Daran sollen unter anderem der neue Landespflegebeauftragte der Staatsregierung Peter Bauer und die Landtagspolitiker Fabian Mehring und Johann Häusler teilnehmen.

