Spital in Dinkelscherben bekommt neue Führung

Nach der anhaltenden Diskussion um das Seniorenheim in Dinkelscherben gibt es nun neue Heimleiter – auch in der Zusmarshauser Einrichtung.

Von Philipp Kinne

Führungswechsel bei den Seniorenheimen in Dinkelscherben und Zusmarshausen: Die Einrichtungsleiter André Heichel und Theresia Herz (Zusmarshausen) hören auf. Sie werden künftig an anderer Stelle für die CAB Caritas arbeiten, die derzeit noch die Arbeit vor Ort in den Heimen übernimmt. Wer die Nachfolger sind, stehe bereits fest, erklärt Bürgermeister und Vorsitzender der Hospitalstiftung Edgar Kalb. Er will die Namen allerdings noch nicht nennen. Zunächst sollen die Mitarbeiter informiert werden.

Die beiden Heime gehören der Hospitalstiftung. Weil die Dinkelscherber Einrichtung wegen einer dringend notwendigen Sanierung geschlossen werden sollte, kam es zum Streit mit der CAB, einem Tochterunternehmen der Caritas. Sie kündigte daraufhin an, die Arbeit vor Ort nicht mehr übernehmen zu wollen. Wiederholt sei der Caritas in der Diskussion ums Heim die Fachlichkeit abgesprochen worden. Der Vertrag mit der CAB läuft zum Ende des Jahres aus.

Keine Nachteile für die Mitarbeiter

Wer die operative Arbeit in den Heimen dann übernimmt, ist noch unklar. Man stehe aber bereits in Kontakt mit zwei möglichen Spitzenverbänden als Ersatz für die Caritas, erklärt Edgar Kalb. Er versichert, dass die Jobs aller Mitarbeiter in den Heimen sicher sind. „Kein Mitarbeiter darf bei diesem Wechsel einen Nachteil haben“, sagt der Stiftungsvorsitzende.

Kalb betont, dass der Erhalt des Seniorenheims in Dinkelscherben sicher ist. Derzeit erstellt ein Gutachter eine genaue Kostenanalyse für die notwendige Sanierung. Erste Kostenermittlungen liegen bereits vor. Demnach rechnet die Stiftung mit rund drei bis vier Millionen Euro, die notwendig sind, um die Anforderungen an ein modernes Seniorenheim zu erfüllen. Der alte Sitzungsvorstand ging von einer deutlich höheren Summe aus. Damals hieß es, die notwendige Sanierung koste rund neun Millionen Euro. Weil das zu teuer war, sollte das Heim schließen.

Sanierungskosten: 36.000 Euro pro Zimmer

Laut der aktuellen Schätzung liegen die Sanierungskosten pro Zimmer bei etwa 36000 Euro. Kalb geht von 75 Zimmern insgesamt aus. Hinzu kommen zum Beispiel kosten zur Sanierung von Treppen, Fluren oder Decken. Doch wie soll das finanziert werden?

Kalb geht dafür von drei Säulen aus. Zum einen sollen Grundstücke der Hospitalstiftung verkauft werden. Konkret geht es um etwa zwölf bis 14 Baugrundstücke unterhalb des Dinkelscherber Freibads, die der Stiftung gehören. Sie seien mindestens eine Million Euro wert. Die zweite Säule der Finanzierung seien die liquiden Mittel der Stiftung. Auch sie liegen bei rund einer Million Euro, sagt Kalb. Der restliche Teil der Kosten soll durch einen Kredit finanziert werden. Je nachdem, ob die Stiftung auf die von mehreren Politikern versprochenen Fördergelder zurückgreifen kann, würde sich der Kredit größer oder kleiner gestalten. Eine konkrete Zusage aus der Politik gibt es noch nicht.

Die Sanierung solle in drei Teilschritten in den kommenden drei Jahren erfolgen, sagt Kalb. Bis es so weit ist, müsse die Belegungszahl der beiden Heime wieder steigen. Denn nur bei guter Auslastung, kann sich ein Seniorenheim wirtschaftlich halten. Sowohl in Dinkelscherben als auch in Zusmarshausen stehen derzeit Betten leer.

Mehr zu den geplanten Grundstücksverkäufen für das Dinkelscherber Spital lesen Sie hier.

