vor 20 Min.

„Splashmob“: Feuerwehr verschafft Kindern eine Abkühlung

Wasser marsch gegen die Hitze: Am Freitag bieten die Feuerwehren in Gersthofen und Neusäß eine kleine Abkühlung an.

Eine tolle Aktion startet am Freitag in Gersthofen und Neusäß. Jetzt steht auch fest, um wie viel Uhr die Feuerwehr die Kinder nass macht.

Wasser marsch gegen die Hitze: Am Freitag bieten die Feuerwehren in Gersthofen und Neusäß eine kleine Abkühlung an. Zusammen mit unserer Landbotenredaktion der Augsburger Allgemeinen rufen sie zu einem „Splashmob“ auf. Das ist fast wie ein „Flashmob“: Menschen versammeln sich überraschend an einem Ort zu einer gemeinsamen Aktion. In diesem Fall geht es um eine willkommene Abkühlung in der heißesten Woche des Jahres und zum Schulschluss: nämlich im Sprühnebel der Feuerwehr.

Alle Kinder können beim „Splashmob“ mitmachen (auch die Eltern dürfen mitkommen). Mitzubringen sind Badeklamotten und Handtücher, um sich nach der Wasserparty bei der Feuerwehr wieder abtrocknen zu können. Hier wird’s nass:

14 Uhr: Feuerwehr Neusäß , Ortliebstraße 16.

15 Uhr: Feuerwehr Gersthofen, Donauwörther Straße 45.

