vor 18 Min.

Splashmob in Gersthofen und Neusäß: Feuerwehren sorgen für Abkühlung

Über 50 Kinder springen am Nachmittag beim "Splashmob" in Neusäß und Gersthofen durch den Sprühregen. Die Feuerwehren setzen die Schläuche mal etwas zweckentfremdet ein.

Von Brigitte Mellert

Was gibt es besseres, als sich bei Temperaturen um die 36 Grad im Wasser abzukühlen? Genau das dachten sich die Feuerwehren in Gersthofen und Neusäß und haben zusammen mit unserer Redaktion einen „Splashmob“ organisiert. Das bedeutet, ähnlich wie bei einem Flashmob, versammeln sich Menschen an einem kurz zuvor bekannt gegebenen Ort zu einer gemeinsamen Aktion. Der englische Begriff „Splash“ – Spritzer– verrät schon: Es hat mit Wasser zu tun. Und so warteten um 14 Uhr in Neusäß und um 15 Uhr in Gersthofen an der Feuerwehrwache rund 50 Kinder mit ihren Eltern, um sich im kühlen Wasser aus dem Feuerwehrschlauch zu erfrischen.

8 Bilder Splashmob in Gersthofen und in Neusäß: Feuerwehr sorgt für Abkühlung Bild: Marcus Merk

Sophia, Lena, Tim, Emil und Hannah sind mit ihren Müttern aus Meitingen zur Aktion in Gersthofen gefahren. Freudig kreischend sprangen die Kinder durch den kühlen Sprühregen, während ihre Mütter sie beobachteten. „Es ist eine super Aktion, die Freibäder sind ja alle überfüllt“, sagte Sophias Mutter lobend. „Wir haben, als wir davon erfahren haben, sofort unseren Nachbarinnen von der Aktion erzählt.“

Die Feuerwehr in Gersthofen spritzte Kinder nach dem letzten Schultag vor den Sommerferien mit kühlem Wasser ab. Eine Stunde davor gab es eine ähnliche Aktion in Neusäß. Video: Oliver Reiser





Genauso begeistert waren auch Hannah Sturm und ihr Vater. Durch eine Erzieherin im Kindergarten haben die beiden von der Aktion erfahren. „Ich finde die Aktion klasse, besonders bei dem Wetter“, sagte der Vater, während Hannah triefend nass auf ihn zurannte. „Und jetzt mit Turbo“, rief sie ihm zu, bevor sie mit Anlauf in eine Pfütze sprang, die sich nach wenigen Minuten auf der Wiese gebildet hatte.

Splashmob Neusäß: Die Feuerwehr fährt die Drehleiter aus

Auch in Neusäß war einiges los: Mittendrin war die fünfjährige Lara Spann aus Aystetten mit ihrer Mutter. „Ich finde die Aktion super, sagte Laras Mutter, während die Fünfjährige schon wieder ihr großes Handtuch abstreifte und unter den kühlen Sprühregen zurückkehrte. Dieser kam heuer von ganz oben. Die Feuerwehr fuhr die lange Drehleiter aus, um es von oben herab regnen zu lassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neusäß spritzte Kinder nach dem letzten Schultag vor den Sommerferien mit kühlem Wasser ab. Video: Julian Würzer





Auch der zweijährige Leonhard El-Bouz aus Augsburg erfreute sich an der kühlen Erfrischung – auch wenn der Bub sich anfangs nicht so recht traute.

Die zehnjährige Marguerite-Marie Stolberg aus Westheim zögerte beim Anblick des Wassers nicht lange. Perfekt ausgestattet mit Badeanzug lief das Mädchen gemeinsam mit anderen Kindern kreischend unter dem Sprühnebel hindurch.

Die zehnjährige Marguerite-Marie aus Westheim hatte viel Spaß bei dem "Splashmob". Video: Julian Würzer

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene konnten der kühlen Erfrischung nicht widerstehen. Selbst Bürgermeister Richard Greiner verließ sein „Büro an der Südseite“, wie er sagte, um sich kurz abzukühlen.

Themen Folgen