19.07.2019

Sport und Gemütlichkeit

Zu Gartenfest gehört auch eine Radtour

Zu einer Mischung aus körperlicher Ertüchtigung und einem Ort mit viel Gemütlichkeit hat sich das Gartenfest im Horgauer Ortsteil Bieselbach in all den Jahren entwickelt. Während die Masse der Besucher es sich bei kühlen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten gut gehen lässt, schwingt sich ein Teil der Besucher auf das Fahrrad und beteiligt sich an einer Radtour. So wird am kommenden Wochenende, 20./21. Juli, fast das ganze Dörfchen beschäftigt sein, die vielen Gäste beim Bieselbacher Gartenfest zu bewirten. Unter Federführung des Kegelclubs Bieselbach um seinen Vorsitzenden Georg Lüftner hat sich dieses Fest einen festen Platz im Terminkalender der Rothtalfeste entwickelt. In der Dorfmitte wurden ein Sonnenschutz aufgebaut und noch weitere Maßnahmen getroffen, damit sich die Besucher wohlfühlen. Neben Köstlichkeiten von Grill und Kuchenbüfett wird den Gästen vor allem das diesjährige Musikprogramm munden. So wird am Samstag, 20. Juli, um 18.30 Uhr zur Abendmesse und anschließend bis zum Zapfenstreich, die Willishauser Musikanten aufspielen.

Das Programm am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Start zur KCB-Radeltour und Frühschoppen. Bis 12 Uhr können Einzelpersonen oder auch Familien zu einer unterhaltsamen Fahrradtour aufbrechen. Die Teilnahme ist kostenlos, es gibt auch Preise zu gewinnen, die bei der abendlichen Siegerehrung um 20 Uhr an die besten Teilnehmer verteilt werden. Nach Rückkehr von der Tour kann man sich ab 10 Uhr beim Frühschoppen, Mittagstisch oder Nachmittagskaffee stärken. Ab 16 Uhr spielt zur Unterhaltung die Kapelle Golden Sound Team bis zum Festende. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Fest um eine Woche verschoben. (koh)