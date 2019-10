00:33 Uhr

Sportallee wird vier Tage gesperrt

Kran an neuem Mehrfamilienhaus beim Gersthofer TSV-Sportplatz muss weg

Von Gerald Lindner

Seit Monaten ist die Sportallee in Gersthofen wegen eines Bauvorhabens nur einspurig befahrbar. Nun steht in der kommenden Woche von Montag, 28., bis Donnerstag, 31. Oktober, noch eine Vollsperrung in diesem Bereich an.

Wie berichtet, entsteht an der Sportallee gegenüber dem Parkplatz des TSV Gersthofen in unmittelbarer Nähe eines vor wenigen Jahren erweiterten Wohnblocks eine neue Wohnanlage mit Tiefgarage und Vorgärten.

Bauherrin der „Sportallee-Terrassen“ ist die PBS Erste Projekt GmbH. In unmittelbarer Nähe eines bereits bestehenden Wohnblocks werden derzeit 13 Wohnungen der gehobenen Kategorie gebaut. Diese haben je nach Größe zwei bis drei Zimmer und weisen eine Fläche zwischen 51 und 92 Quadratmetern auf.

Die Appartements im Erdgeschoss haben jeweils einen kleinen Vorgarten, diejenigen im ersten Obergeschoss haben Balkon, die im Dachgeschoss besitzen jeweils eine Dachterrasse. Errichtet werden auch eine Tiefgarage mit 17 Stellplätzen sowie fünf oberirdische Stellplätze. Bezugsfertig sollen die Wohnungen voraussichtlich im Januar 2020 sein.

Da es bei den Grabungsarbeiten zunächst Schwierigkeiten bei der Statik gab, verzögerte sich das Projekt um circa drei Monate. Die 13 Wohnungen sind laut Norbert Vöst, Geschäftsführer der Vöst Immobilien Vermarktung GbR inzwischen komplett verkauft, circa die Hälfte soll vermietet werden.

Die Sportallee-Terrassen sind aber nicht das einzige Wohnbauprojekt, das derzeit an der Straße und in unmittelbarer Nachbarschaft des TSV-Sportgeländes und des Freibads Gerfriedswelle realisiert beziehungsweise geplant wird.

Gegenüber der Gerfriedswelle, nur rund 100 Meter entfernt, will der Gersthofer Unternehmer Ulrich Humbaur anstelle seiner alten Villa das „Wohnquartier Sportallee“ errichten. Entstehen sollen dort nun rund 60 Wohnungen, darunter 15 Prozent geförderte. Die drei- und viergeschossigen Gebäudekörper an der Ost- und Nordseite werden aufgelockert durch höhere Höhenpunkte.

Erschlossen wird das Wohnquartier von der Auenstraße aus. Auch die Tiefgaragenzufahrt ist dort angesiedelt. Diese Tiefgarage bietet rund 80 Plätze. Um die Zahl der Stellplätze gab’s im Gersthofer Bauausschuss zunächst Diskussionen, denn nicht zuletzt im Sommer ist die Parkplatzsituation in diesem Bereich sehr angespannt – wenn an schönen Tagen die Gäste der Gerfriedswelle in Scharen kommen und ihre Autos „wild“ abstellen.

Doch nun wird’s noch einmal auf Höhe des TSV-Parkplatzes eng: Zwischen Montag, 28. Oktober, und Donnerstag, 31. Oktober, wird die Sportallee in Gersthofen auf Höhe der Hausnummer 17a für einen Tag voll gesperrt. Die Zufahrt ist von Süden bis zur Hausnummer 15 und von Norden bis zur Hausnummer 17 möglich. Die Sperrung dient unter anderem dazu, den Kran abzubauen.

Die Umleitung verläuft über die Kanalstraße, Bauernstraße, Donauwörther Straße, Kirchstraße, Ludwig-Hermann-Straße und umgekehrt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen Gerfriedswelle und TSV Gersthofen ist während der Sperrung nur von Norden über die Ludwig-Hermann-Straße möglich.

