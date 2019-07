vor 52 Min.

Sportler beten gemeinsam

Angeführt vom Spielmannszug des TSV Gersthofen und der Blaskapelle Violau zogen die Sportler zur traditionellen Wallfahrt in Violau mit ihren Standarten, Wimpeln und Fahnen zur Kirche. Bischofsvikar Prälat Bertram Meier und Diakon Eugen Schirm zelebrierten den Gottesdienst. In seiner Ansprache lobte Meier die Sportler, die teils zu Fuß oder mit dem Fahrrad kamen. Glauben sei durchaus mit Sport zu vergleichen: „Auch hier benötigen wir hohes Training, Disziplin, Mannschaftsgeist und die Überzeugung, dass wir einen Siegespreis erhalten: Erfüllung unserer Träume und ewiges Leben.“ Er appellierte an alle, dass sie neben Sport den Sonntagsgottesdienst nicht vergessen sollen, denn der Sonntag gehöre dem Herrn, so der Prediger.

Die Lesungen und Fürbitten wurden von Sportler und Funktionären vorgetragen. Der Gottesdienst wurde vom Musikverein Blaskapelle Violau unter Leitung von Marieluise Wetzstein gestaltet. DJK-Diözesanvorsitzender Christian Liebl bedankte sich bei allen, die die Wallfahrt vorbereitet, durchgeführt und mitgefeiert haben. Diese Wallfahrt soll die Gemeinschaft Kirche und Sport weiter fördern. Er rief insbesondere die Jugend dazu auf, die zu erhalten und neu zu beleben. Gemeinsames Miteinander bei den Vereinen wie in der Kirche fördert das Zusammensein. (fmi)

