Sportlerehrung in Stadtbergen: Zwei Schwimmerinnen haben die Nase vorn

Die Einzelsportler des Jahres in Stadtbergen sind die 13-jährige Franziska Kolb, Tobias Ott und Jaqueline Schneider. Weitere Sportler erhielten Auszeichnungen.

Von Ingrid Strohmayr

Auf eine erfolgreiche Schwimmsaison kann die 13-jährige Franziska Kolb von der TSG Stadtbergen zurückblicken. Sie ist die „Sportlerin des Jahres“ in Stadtbergen und wurde für ihre Erfolge bei den bayerischen, schwäbischen, Jahrgangs-, Junioren- und Bezirksmeisterschaften mit einem Pokal geehrt. Im Bürgersaal wurden von der Stadt noch viele weitere erfolgreiche Sportler ausgezeichnet.

Bürgermeister Paul Metz zog in seiner Rede den Hut vor den Leistungen der Geehrten: „Diese Erfolge sind zunächst für Sie persönlich wichtig, an der Freude nehmen aber auch die Mitbürger Anteil“, sagte Metz. Ohne Gemeinschaft in einem Verein wären diese Erfolge nicht möglich gewesen. Das Ergebnis der Trainingsarbeit, einer bewussten Lebensweise und von Disziplin sind laut Metz sportliche Erfolge, die Anerkennung verdienten. „Mit den errungenen Erfolgen auf Landes- und Bundesebene haben Sie den Namen Ihrer Heimatstadt weit hinausgetragen“, lobte der Bürgermeister.

Mit Spannung erwartet: Die Sportler des Jahres in Stadtbergen

Mit Spannung warteten die Sportler auf die Bekanntgabe der Auszeichnung „ Sportler des Jahres“: Über Platz 3 freut sich Luftgewehrschütze Tobias Ott (24), der den 1. Platz bei der Gaumeisterschaft Luftgewehr Herren von 23 Startern belegte. Jaqueline Schneider (22) von der Schwimmabteilung der TSG Stadtbergen folgt auf Platz 2. Sie siegte bei den Bezirksmeisterschaften auf 100 Meter Brust und sicherte sich souverän die ersten Plätze bei den schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften im 100-Meter-Brust-, Lagen- und Freistilschwimmen. Hotdogs, Häppchen, „Sportlerdrinks“ und „Irish Folk and more ...“ durch Attila Tapolczai, Hauke Marquard und Andreas Keller rundeten den von Christoph Schmid vom Kulturamt organisierten Sportlerabend ab.

Den Titel „Einzelsportler des Jahres 2019“ tragen (von links) Jaqueline Schneider (2. Platz), Franziska Kolb (1. Platz) und Tobias Ott (3. Platz). Bild: Ingrid Strohmayr

Sie wurden bei der Ehrung in Stadtbergen ausgezeichnet

Verdiente Helfer : Roland Dietrich und Rudolf Zettel .

: Roland Dietrich und . Schützen (Schützenverein Stadtbergen ): Tobias Ott

(Schützenverein ): Skifahren ( DJK Leitershofen ): Nico Wollenberg , Vincent Anthuber , Moritz Stahl , Carla-Donata Flach , Alexander Bischof , Emil Mayer , Dominik Bischof , Franka Kühnmann, Julian Braun , Ida Sailer , Kathrin Reich

( ): , , Moritz , , , , , Franka Kühnmann, , , Kathrin Reich Inline Skating und Ski (DJK RG Wertachtal): Patrick Stimpfle , André Stimpfle , Francis Stimpfle , Ruth Stimpfle

(DJK RG Wertachtal): , , , Leichtathletik (LG Stadtbergen ): Sibylle Roser, Birgit Schoff , Dagmar Löther , Barbara Wolff , Hildegard Heller

(LG ): Sibylle Roser, , , , Triathlon (TG Viktoria Augsburg ): Barbara Auer

(TG Viktoria ): Schwimmen (TSG Stadtbergen ): Franziska Kolb , Magdalena Bayer , Isabelle Dinslage , Clemens Goldschmidt , Jonas Jawny, Valentin Jawny, Sebastian Link , Stefanie Heller , Katharina Jawny, Michael Kellner , Stephan Kellner , Jaqueline Schneider , Julian Taylor , Jonas Vollmer , Anna-Sophia Kolb

(TSG ): , , , , Jonas Jawny, Valentin Jawny, , , Katharina Jawny, , , , , , Tennis ( TSV Leitershofen ): Benedikt Richter , Finn Reinhardt , Julian Geldhauser, Anna Richter

( ): Benedikt , , Julian Geldhauser, Anna Tang Soo Do ( TSV Leitershofen ): Ulrike Götz , Lucy Hehl , Karl Kieninger , Jan Marx , Ishaq Mohammadi , Carolin Salcher , Anna Steinmetz

( ): , , , , , , Jiu Jitsu (Living Dojo Augsburg ): Sebastian Lebmeier.





