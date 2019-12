vor 19 Min.

Sportliche Spürnasen bieten tolle Show

Bei der Gala der TSG Stadtbergen zeigen die großen und kleinen Mitglieder der Turnabteilung ihre Vielseitigkeit.

Zum Jahresende präsentierte am Samstagnachmittag die Turnabteilung der TSG Stadtbergen eine umjubelte abwechslungsreiche, zweistündige Turn- und Tanzshow in der mit rund 350 Besuchern besetzten Sporthalle. Die Sportgala mit über 200 Mitwirkenden stand unter dem Motto „Die ¿¿¿ und der Dieb“. Eine nette Idee der Abteilungsleitung, die drei Fragezeichen auf den Kopf zu stellen, denn den Hand- und Kopfstand beherrschen schon die kleinen TSG-Turner.

Gemeinsam mit den „Kriminalisten“, den Moderatorinnen Martina Weißkirchen, Natalie Yehoussi und Laura Goebel, begaben sich die Besucher auf eine spannende Spurensuche nach dem Dieb, der nagelneue Sportschuhe in der Turnhalle entwendete. So war auch das Publikum miteingeladen, den dreisten „Einbrecher“ zu stellen. Die Tänzerinnen, Einradfahrer, Akrobaten und Turner führten die Spürnasen zu „Tatorten“ wie den Zoo, Zirkus, das Kino, Theater, die Disco, den Bauernhof oder die Baustelle. Dabei bekamen die Zuschauer einen großartigen Einblick in das umfangreiche Trainingsprogramm der Turnabteilung – toll inszeniert mit professioneller Licht- und Tontechnik.

Bodengymnastik, Übungen am Reck, Barren oder Trampolin sowie rasante Tanzeinlagen waren ebenso präsent wie der „Gastauftritt“ von Jenny und Benny, die eine spektakuläre Akrobatiknummer präsentierten. Jede Menge Beifall und ein gefasster Dieb namens Dominik, der immer wieder zur Freude des Publikums in dunkler Kleidung durchs Bild huschte, ließen Nachmittag zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden. Klar, dass er zuletzt der Dieb gefasst wurde.

Anne Hagspiel, Leiterin der Abteilung Turnen der TSG Stadtbergen, freute sich mit ihren Übungsleitern über die Anerkennung der Besucher am Ende. „Wir haben vier Wochen richtig viel trainiert und die Show mit unseren Kindern und Jugendlichen einstudiert. Alle waren mit Begeisterung, Freude und Spaß dabei, denn schließlich ist die Sportgala immer das große Highlight unseres Turnjahres.“ (inst)

