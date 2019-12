vor 8 Min.

„Sportstätten statt Wohnungen“

Beim Infoabend „Vision 2022“ informierte Siegfried Schmidüber seine Ideen für den TSV Steppach. Der Verein müsse attraktiver werden, um neue Mitglieder anzuziehen. Dies bedeute, zunächst ein breiteres Angebot für alle Altersklassen sowie die Bedürfnisse von Familien zu schaffen. Für Steppach hieße dies: „Sportstätten statt Wohnungen.“ Schmid zeigte kein Verständnis für ungenutzten Raum im Obergeschoß und teilte seine einfache Lösung mit: das Pultdach entfernen und über der Gaststätte stattdessen vier Trainingsräume schaffen. Dies sei in Holzbauweise relativ einfach zu bauen. Schon bald könnten dann in diesen Räumen Mutter/Kind-Turnen, Reha, Seniorengymnastik oder Yoga stattfinden. Den Gymnastikraum gegenüber der Gaststätte sieht er als künftigen Kraftraum, in dem unter Anleitung trainiert werden soll. Allein über den Kraftraum seien beim Patenverein Willmatshofen 150 neue Mitglieder dazugekommen, berichtete Schmid. Ein Bistro mit Selbstbedienung ließe des Weiteren mehr Sozialkontakte zwischen allen Zielgruppen entstehen. Die Geschäftsstelle, die sich bislang in den hinteren Räumen befindet, müsse dort eingerichtet werden, wo die Mitglieder oder solche, die es werden wollen, hereinkommen, stellte er klar und möchte dies ebenfalls im Zuge der Baumaßnahmen verwirklichen. Abgeklärt sei bereits, dass die angedachten Baumaßnahmen baurechtlich möglich sind. (AL)

