Sprayer beschädigt Holztür in Neusäß

Ein Unbekannter Sprayer beschädigt in Neusäß die Holztür eines Eckhauses. Der Sachschaden ist gering.

Mit blauer Farbe ist eine Holztüre in Neusäß beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieg ein Unbekannter am Mittwoch gegen 20.15 Uhr an der Vater-Klein-Straße an einem Reiheneckhaus eine Wendeltreppe empor und gelangte so im Außenbereich in den zweiten Stock. Dort besprühte der Täter eine Holztür mit blauer Farbe. Eine Bewohnerin des Reiheneckhauses hörte, wie der Täter die Wendeltreppe hochlief. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie dessen Füße. Auf Ansprache flüchtete der Täter, so die Polizei. Eine nähere Beschreibung gibt es nicht. Der Schaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt. (kinp)