vor 45 Min.

Spritztour gegen die Langeweile endet am Randstein

Der 18-Jährige schrammte in einer 90-Grad-Kurve jedoch so heftig gegen den Randstein, dass der Reifen platzte. Der Anprall war so stark, dass sogar die Vorderachse in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ein 18-Jähriger besucht seine zwei Jahre jüngere Bekannte und leiht sich ohne zu fragen, das Auto der Mutter. Doch die beiden kommen nur bis Neusäß.

Ob es das Fernsehprogramm am Pfingstmontag war, das zwei Jugendlichen nicht gefallen hat, ist nicht ungewiss. Auf jeden Fall kamen ein 18-Jähriger und seine zwei Jahre jüngere Bekannte, die er am Abend im westlichen Landkreis besucht hatte, laut Polizei aufgrund von Langeweile auf die Idee, mit dem Auto der Mutter eine Spritztour zu unternehmen. Gesagt, getan. Die beiden schlichen sich aus dem Haus und fuhren nach Neusäß.

In der Landrat-Dr.-Frey-Straße war die Spritztour gegen Langweile jedoch vorbei. Der 18-Jährige schrammte in einer 90-Grad-Kurve jedoch so heftig gegen den Randstein, dass der Reifen platzte. Der Anprall war so stark, dass sogar die Vorderachse in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Passant verständigte die Polizei, die schnell herausfand, dass der 18-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Er muss sich nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro am Auto.

Langweid: Jugendliche werfen Scheiben an Haltestelle ein

Drei Jugendliche haben am Bahnhofsvorplatz in Langweid am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr Scheiben an der Bushaltestelle eingeworfen. Anschließend ergriffen sie die Flucht, konnten aber laut Polizei von einem Zeugen beobachtet werden. Demnach soll es sich bei dem Trio um zwei junge Männer und eine junge Frau handeln. Die sofort veranlasste Fahndung blieb erfolglos. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter der Nummer 0821/323-1810.

Fischach: Unfallflüchtiger wird von Zeugen beobachtet

Beim Ausparken seines Fahrzeugs hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Pfingstmontag gegen 16 Uhr in Fischach, Bahnhofstraße 11, einen geparkten Audi A4 angefahren. Der Verursacher kümmerte sich nach Angaben der Polizei nicht um die Schadensregulierung und fuhr davon. Ein Zeuge hatte jedoch den Vorfall beobachtet und den Unfall bei den Beamten gemeldet. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Halterabfrage. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)

