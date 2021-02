13:00 Uhr

St. Adelgundis in Anhausen schmücken hunderte kleine Herzen zum Valentinstag

Plus Wenn Valentinstag und Faschingssonntag aufeinanderfallen, ergibt das in Anhausen einen ganz besonderen Gottesdienst.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Der Valentinstag ist nicht nur ein Tag für Verliebte, sich mit Geschenken und Blumen ihrer Verbundenheit zu versichern, sondern er bietet auch während einer Pandemie ein Stückchen Schnur, für mehr Nähe für alle. Die Kirchengemeinde St. Adelgundis in Anhausen nahm den Namenstag des hl. Valentin zum Anlass eines ganz besonders herzlichen Familiengottesdiensts. Der Sonntagsgottesdienst wurde wortwörtlich in der ganz besonderen Atmosphäre einer "herzlich" geschmückten Ortskirche abgehalten.

Noch bis zum Ende der Fastenzeit bleiben die Herzen in der Kirche St. Adelgundis in Anhausen hängen. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Nach dem Motto "Mit dem Herzen dabei" waren die Anhauser, auch die Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler der Grundschule, über verschiedene Messenger-Kanäle aufgefordert worden, viele bunte Herzen auszuschneiden und in der Kirche abzugeben. Dabei kamen einige Hundert Herzen zusammen, die von dem Vorbereitungsteam des Gottesdienstes in großer Fleißarbeit aufgefädelt wurden. Durch die Vielzahl der bunten Herzen erhielt der Kirchenraum eine außergewöhnliche Ausstrahlung, und trotz der durch Corona beschränkten Besucherzahl beim Gottesdienst konnten auf diese Weise viele Menschen "Mit dem Herzen dabei" sein.

Die Herzen in St. Adelgundis bleiben noch länger hängen

Jeder Gottesdienstbesucher erhielt zudem eine rote Rose. Und weil der Valentinstag in diesem Jahr auch der Faschingssonntag war, kam eine weitere Tradition dazu. Denn an diesem Tag hielt Pfarrer Manfred Gromer seine Predigt in Reimform. Am Ende des Gottesdienstes wurden alle Besucher aufgefordert, kleine Herzen mit der Aufschrift "Ich mag Dich, weil Du so bist, wie Du bist", mitzunehmen und an Menschen weiterzugeben, denen man diese Botschaft schon längst einmal sagen wollte. Als Zeichen für Gottes "BarmHerzigkeit" bleiben die bunten Herzen auch noch während der Fastenzeit hängen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen