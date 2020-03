vor 39 Min.

Stabile Infrastruktur und Arbeitsplätze

Ulrich Müller (FW) Gemeinsam ein aktives Umfeld schaffen

1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen?

Den Schwung in der Gemeinde nahtlos fortsetzen, dabei die Infrastruktur stabilisieren, Innenentwicklung gestalten, Arbeitsplätze für die Gemeinde schaffen, Kinderbetreuungsangebote in den Ferien.

2. Wenn Sie sich für Ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das?

Förderprogramme von Land und Bund, die wirklich wirksam sind, damit die Gemeinde wichtige Projekte voranbringen kann, ohne an dem immer weiter ausufernden Formalismus Zeit zu verlieren.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Das richtige, also ein aktives Umfeld schaffen. Denn es gibt nicht die eine glückselig machende Maßnahme. Die Gemeinde kann und wird eine Weiterentwicklung betreiben, und zwar gemeinsam mit Vertretern der sogenannten älteren Generation. Dazu kann ich auf die sehr guten Erfahrungen in meinem bisherigen Umfeld verweisen und denke dabei an einen Seniorenbeirat.

4. Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich wollen würde. Denn ich habe bis heute viele Erfahrungen machen können und viele Freunde gefunden. Ich habe meine wunderbare Frau kennengelernt, habe eine tolle Familie. Ich fühle mich jung und voller Elan.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Neben meiner umfassenden Erfahrung im Amt sind für mich die Werte Menschlichkeit, Wertschätzung, Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung. Hinzu kommt, dass ich über ein umfassendes Netzwerk zu Mandatsträgern, Ämtern und Ministerien verfüge. Projektmanagement, also Aufgaben erkennen, entwickeln und umsetzen, ist eine Schlüsselqualifikation.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Das finde ich nicht als Untugend, aber ich bekenne mich dazu: Koffein. Ich will es gerne genau wissen. Halbgare und unausgereifte Vorträge, Anfragen oder Antworten sorgen schon dafür, dass mein Gegenüber etwas ins Schwitzen gebracht wird.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Sie sind Teil unserer Zeit geworden. Ich nutze Sie auch gerne, wobei ich mir schon sehr gut überlege, welche Inhalte veröffentlicht werden. Ich halte sie für eine gute und spannende Form der Kommunikation. Leider gehen aber oft genug die Umgangsformen verloren.