27.12.2019

Stabwechsel in Steppach

Tobias Vandrey, der Leiter der Jiu Jitsu-Abteilung geht nach Altenmünster

Von Sigrid Wagner

Bei der Jiu Jitsu-Abteilung beim TSV Steppach steht eine Veränderung an. Tobias Vandrey verabschiedet sich. „Ich habe viele schöne Erinnerungen an diese zwölf Jahre, doch jetzt ist die Zeit da, den Platz für Neue freizumachen.“ Seit einem Jahr hat Vandrey auch die Leitung der Jiu-Jitsu-Abteilung an seinem neuen Wohnort, beim SC Altenmünster, übernommen. Seine Arbeit in Steppach übergibt er in die Hände von Daniel Miller.

Der ist seit 2012 stellvertretender Abteilungsleiter. Miller ist seither Trainer und wie Tobias Vandrey selbst auch im Leistungszentrum des Jiu Jitsu-Verbandes in Ostfriesland aktiv. Beide halten dort wie auch auf zahlenreichen anderen Veranstaltungen Trainings und Lehrgänge ab, sind aber auch häufig im Rahmen der eigenen Weiterbildung unterwegs.

Das japanische Wort „Jiu Jitsu“ bedeutet „sanfte Kunst“ und ist die waffenlose Kampfkunst der Samurai, die im 16. Jahrhundert entstand. „Die Samurai perfektionierten die Kampftechnik. Vollkommenheit bei intuitiver Reaktion und Schnelligkeit. Drill und Instinkt im Bruchteil einer Sekunde war ihre Stärke“, so Vandrey. Aus der Kampfkunst der Samurai, entstand später Jiu Jitsu. „Das ist ein Nahkampfsystem, das neben Schlägen und Tritten vor allem Hebel-, Wurf- und Würgetechniken zur Kontrolle des Gegners einsetzt“, so Vandrey. Er gründete 2007 die Jiu Jitsu-Abteilung und trägt den 4. Dan (Meistergrad), zu dessen Prüfung er sich zum zehnjährigen Bestehen der Abteilung stellte. Mit Daniel Miller, 2. Dan Jiu-Jitsu sowie 1. Dan Kali-Kuntao, und einem Trainerteam aus fortgeschrittenen Schülern trainierten sie zweimal wöchentlich Erwachsene und samstags Kinder.

Themen folgen